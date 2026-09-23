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台中台74線天天塞爆，第二外環道真的要來了嗎？台中市議員李中今(23)日在市政總質詢中指出，台中要邁向國際大都市，交通升級刻不容緩。他現場展示利用AI規劃的「台中第二外環道」路線圖，交通局長葉昭甫點頭認同，表示「確實有可行性！」李中表示，縱觀全球重要國際大都市，多具備二環、三環的完整環狀交通路網。他利用AI所設計的台中第二外環道，定位為「引導區域發展的產業與生活策略廊道」，旨在分流台74線車潮，並精準串聯台中機場、中科園區與高鐵台中站三大核心。李中說，他特別利用AI規劃台中第二外環道的路線圖，該條路線是以「引導區域發展的產業與生活策略廊道」為主軸做設計，在74外圍再畫一條二環道，其中南端直接對接高鐵特定區西側並銜接台63線，讓原本74號線在烏日段較模糊的路段可以具體化。這條二環線西側路廊鎖定為中科西側通道，從國道四號清水端向南延伸，可攔截台中港物流重車避免進入74號道大雅路段，並作為中科員工替代道路；東側大里、太平段則著重民生通勤與新興重劃區，路線規劃更靠近住宅區邊緣，可達到台74線東段減壓目的；北側設計為「北台中門戶與產業串聯」，該路線沿14期重劃區、機捷特區外圍銜接豐原北側、神岡。李中強調，這條AI設計的台中第二外環道同時串聯台中機場、中科園區與高鐵，達到智慧物流、科技核心與商務轉運功能，分流並緩解74線目前塞爆的交通瓶頸，升級產業競爭力且引導都市健康擴張。交通局長葉昭甫表示，該AI規劃路線確實值得深入研究。該方案巧妙利用既有道路補足路網缺口，並能有效銜接國道三號與國道四號；經初評，整體路線已有約四分之三的基礎，僅東側靠山區域因地形限制，仍需再行細部規劃。