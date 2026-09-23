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6隻哈士奇寶寶全捲毛！追查生父傻眼：竟是馬爾濟斯

▲這6隻幼犬出生後，飼主發現牠們不但長著一身蓬鬆捲毛，耳朵還明顯向下垂，與一般哈士奇的外型差異極大。（圖／SBS TV동물농장x애니멀봐 YouTube）

▲這6隻小狗的爸爸，竟然就是家中另一隻體型明顯小上一大截的馬爾濟斯。（圖／SBS TV동물농장x애니멀봐 YouTube）

6隻幼犬長得不像哈士奇！活力滿點依然繼承二哈精神

韓國一名飼主家中的母哈士奇因來不及絕育，意外與另一隻狗狗「談戀愛」，沒想到竟一口氣生下6隻幼犬。更誇張的是，6隻小狗出生後不僅長著蓬鬆捲毛、垂耳，模樣幾乎看不出哈士奇的影子，節目組追查後才發現，牠們的生父竟是體型小上一大截的馬爾濟斯，超強反差連專家都震驚，影片至今累積逾771萬次觀看。韓國SBS電視台熱門節目「動物農場(동물농장x애니멀봐)」過去在官方YouTube上傳一段有趣短片，一名飼主家中的母哈士奇因來不及絕育，意外與其他狗狗「談戀愛」，最後竟生下6隻幼犬。更令人傻眼的是，6隻小狗長大後的模樣，除了毛色與哈士奇有幾分相似，其他特徵幾乎看不出哈士奇的影子。這6隻幼犬出生後，飼主發現牠們不但長著一身蓬鬆捲毛，耳朵還明顯向下垂，與一般哈士奇的外型差異極大。由於6隻幼犬的模樣實在太過特殊，也讓節目組決定進一步追查牠們的生父究竟是誰。沒想到答案揭曉後，連現場寵物專家都感到相當驚訝，原來這6隻小狗的爸爸，竟然就是家中另一隻體型明顯小上一大截的馬爾濟斯。從幼犬的外觀來看，牠們確實同時遺傳了雙親的特徵，身上的毛色與部分外型像媽媽哈士奇，蓬鬆捲毛與垂耳則明顯帶有爸爸馬爾濟斯的特徵。有趣的是，雖然這些狗狗外型不像哈士奇，但活潑好動的個性卻完全沒有輸給媽媽，每天不是到處亂跑，就是把家中物品弄得亂七八糟，完美複製「二哈」的精神狀態。面對6隻精力旺盛的小傢伙，飼主也只能趁牠們全部睡著後，才能獲得難得的安靜時光。影片曝光後，瞬間在網路上爆紅，至今已累積超過771萬點閱，也引來不少網友笑翻留言「看看這些狗狗的毛，我還以為是蒲公英種子」、「都說不能偷生孩子，這句話真的不是在開玩笑」。