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▲聖嬰提早來襲（圖／美聯社／達志影像）

超級聖嬰現象正讓全球氣溫急遽攀升，週一（21日）就已提早數月突破歷史最高溫紀錄，情勢比科學家原先預期的來得更快更猛。根據氣候科學家最新估算，未來6個月內，這波超強聖嬰現象帶來的額外高溫衝擊，恐將導致全球超過45萬人喪命，數字相當驚人。綜合英國《衛報》報導，這波高溫災情還不包括氣候危機長期導致氣溫上升所造成的過早死亡人數。專家預估，這場災難將席捲全球各地，除了直接熱死人數，聖嬰現象（El Niño）進一步引發的乾旱、野火與洪水，恐將造成更多人員傷亡，衝擊層面相當廣泛。科學家形容，這波熱浪遠比以往任何一次都更為劇烈，用詞直呼「令人難以置信」，甚至將其稱為「哥吉拉等級」的超級熱浪。雖然聖嬰現象本身屬於自然氣候循環事件，但專家強調，這次的強度極可能因全球暖化而被進一步放大加劇。報導指出，這項45.1萬人死亡的估算時間範圍，涵蓋今年9月至2027年2月，也是目前氣溫預測模型所能推估的最遠時點。不過專家也提醒，即便超出這個預測區間，高溫致死人數預計仍將持續居高不下，恐怕要延續到2027年的6月或7月才會逐漸趨緩，衝擊時間相當漫長。根據評估，未來6個月受衝擊最深的國家，主要集中在奈及利亞、印尼、蘇丹、印度、巴西等熱帶國家，這些地區氣候本就炎熱，一旦疊加聖嬰效應，風險將大幅提升。值得注意的是，就連美國也名列受影響最嚴重的前20個國家之一，預計未來半年內，美國境內恐將新增3500起高溫致死病例；此外，非洲薩赫爾（Sahel）地區與東南亞，同樣預計將受到嚴重衝擊，多地恐同時面臨高溫與相關次生災害的雙重威脅。研究人員形容，這次的超級聖嬰現象，堪稱是一張「來自未來的明信片」，等於是提前將全球氣溫，推升到原本預計要再等20年、氣候危機惡化到一定程度後才會出現的水準，時間軸被大幅壓縮。這份報告共同作者、美國加州大學柏克萊分校學者卡爾頓（Tamma Carleton）博士也提出呼籲：「一旦當今的極端高溫成為新常態……我們必須立即行動，設計、部署並評估那些將在未來幾年拯救生命的工具。」語氣中透露出強烈的急迫感。這份預測數字，是研究團隊採用經同儕審查的科學方法所得出，具體做法是追蹤全球的氣溫變化，與熱浪死亡人數之間的單月關聯性，再結合未來幾個月因聖嬰現象導致氣溫攀升的最新預報數據進行綜合分析，並以1996年至2025年間、平均每月因熱浪導致的死亡人數作為基準值進行比對推算，研究方法相當嚴謹。除了直接威脅人命，聖嬰現象也將對全球糧食供應鏈帶來嚴重衝擊。聯合國世界糧食計劃署（WFP）上月已提出警告，這波聖嬰效應恐導致全球約陷入急性飢餓危機，同時也會進一步推高全球糧食物價，衝擊民生經濟。歷史經驗也值得警惕：回顧1877至1878年間，曾發生過一次重大聖嬰現象，當時因連鎖引發的乾旱與饑荒，造成超過，其中印度、巴西與中國受災尤其嚴重，堪稱人類史上最慘痛的氣候災難之一，如今歷史是否會重演，也讓外界對這波超級聖嬰現象格外提高警覺。