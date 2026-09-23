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宏碁遊戲（6908-創）宣布，台灣首間 PlayStation 概念店正式進駐 CITYLINK 南港店！全新概念店以PlayStation品牌與遊戲體驗為核心，集結 PlayStation®5 主機、熱門遊戲作品、DualSense無線控制器專區、PC情境體驗區和多元授權周邊商品，透過完整商品陳列與實機體驗，打造玩家能夠親自探索、試玩與選購的一站式遊戲空間。此次插旗 CITYLINK 南港店，看準南港車站匯集台鐵、高鐵、捷運三鐵共構的交通優勢，以及周邊商辦、購物與休閒娛樂，進一步接觸不同族群的消費者。透過 PlayStation概念店設立，希望讓遊戲體驗更貼近消費者日常生活，無論是核心玩家、休閒玩家，或首次接觸 PlayStation的消費者，都能更輕鬆地認識 PlayStation 的遊戲世界。不同於傳統遊戲商品銷售櫃位，PlayStation 概念店將「體驗」作為空間規劃的重要核心。店內除展示PlayStation®5系列主機、DualSense 無線控制器、遊戲軟體與相關周邊外，也規劃實機體驗區，讓消費者能實際感受 PlayStation®5 卓越的遊戲效能，以及 DualSense 無線控制器所帶來的沉浸式遊玩樂趣。透過更完整的產品展示、遊戲試玩與現場服務，概念店不只是購買 PlayStation 商品的通路據點，更希望成為玩家探索新品、接觸熱門遊戲，以及與PlayStation品牌互動的重要據點。未來，PlayStation概念店也將配合新品上市、重點遊戲發售與品牌檔期，規劃新品展示、玩家體驗及通路活動，讓消費者能更深入認識 PlayStation 所打造的娛樂生態系。隨著遊戲消費體驗日益走向線上與線下融合發展，實體通路除了商品銷售，進一步升級為連結產品體驗、品牌溝通與玩家互動的重要場域。為歡慶台灣首間【PlayStation概念店】正式開幕，09/24-09/30試營運期間將推出一系列限定活動與優惠，包括【開幕優惠／滿額贈／限定贈品／現場體驗活動／會員活動】，邀請玩家親臨 CITYLINK 南港店，感受全新的 PlayStation 線下體驗。開幕日期：2026年09月23日地點：CITYLINK 南港店 A棟２樓地址：台北市南港區忠孝東路七段369號營業時間：依 CITYLINK 南港店公告為準※ 開幕活動、商品供應及優惠內容以現場公告為準。宏碁遊戲致力於遊戲產品代理、通路營運及市場拓展，透過線上與線下多元通路布局，串聯遊戲硬體、軟體、數位內容及周邊產品，持續深化台灣及亞洲遊戲市場布局，並透過品牌合作與玩家體驗，打造更完整的遊戲生態系。*「PlayStation」, 「PS5」, 和「DualSense」均為Sony Interactive Entertainment Inc.的註冊商標或商標。