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▲foodpanda持續升級外送夥伴騎乘裝備，透過具反光設計的外送服裝與保溫箱，提高道路上的辨識度，希望降低外送過程中的交通風險。（圖／官方提供）

專法上路新增職災保險

foodpanda響應交通安全月，今年進一步升級外送安全措施，截至2026年，道路安全與保險相關資源累計投入已超過30億元，並因應《外送員權益保障及外送平臺管理法》上路，新增職災保險、外送夥伴服務行為準則，若外送過程涉及違反道安或其他法令，也將啟動風險評估，最嚴重可能停止合作。foodpanda指出，投入台灣道路安全已邁入第7年，除了職業安全、食品安全、道路安全及定期教育訓練，也持續升級外送夥伴裝備，包括推出360度具反光面積的涼感反光服裝，以及在新式保溫箱兩側與後方增加反光設計，希望增加騎乘時的辨識度。此外，平台每月也提供安全裝備優惠，全年相關優惠投入約500萬元，希望降低外送夥伴添購裝備的負擔。foodpanda營運總監黃昭傑表示，道路安全與保險相關資源累計投入已超過30億元，希望把安全防護從單次措施，逐步建立成常態化機制。配合《外送員權益保障及外送平臺管理法》上路，foodpanda今年也從保障、規範及風險管理三方面調整制度。在保險方面，除原有團體傷害險、責任保險之外，新增職災保險；同時正式上線「外送夥伴服務行為準則」，要求外送過程遵守道路安全、食品安全及其他法令規定。值得注意的是，若外送夥伴出現違反道路安全或法令遵循事項，平台將啟動風險評估機制，並可能停止外送合作，希望降低配送過程的交通及第三人安全風險。除了裝備與保險，foodpanda今年也擴大道安教育，推出「粉紅外送三安計畫」，聚焦「道安、食安、心安」三大主題，並與全台9大工會合作，預計下半年舉辦16場巡迴活動。線上部分，「安駕應援團」交通安全教學影片累計觀看已突破300萬次，今年上半年參與安全教育測驗的人次則超過10萬，較去年同期增加4成，交通部公路局副局長周廷彰表示，全台超過1400萬人持有機車駕照，今年交通安全月以「守護機車安全、延續停讓文化」為主軸，而外送員長時間使用道路，更是交通安全的重要族群，希望透過教育回訓及高風險管理降低事故風險。