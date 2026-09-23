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日本沖繩海關近日逮捕到一名美國籍男子，涉嫌走私大麻和含有古柯鹼的白色粉末，值得注意的是，這名男子的出發地點台北，在飛往沖繩那霸機場後遭到逮捕。根據琉球新報報導，沖繩地區海關 18 日宣布，一名 55 歲美籍無業男子因涉嫌走私 2.69 公克大麻及 13.17 公克含有大麻成分的紅色軟糖，涉嫌違反《關稅法》，已將其移送那霸地方檢察廳偵辦。豐見城警察署已以涉嫌違反《麻藥取締法》將該名嫌犯緊急逮捕。警署以恐有礙偵查為由，未透露嫌犯是否認罪。當地海關表示，該名男子於本月3日將毒品藏匿於行李箱等處，搭乘自台北出發的航班，並於同日抵達那霸機場。海關人員進行通關檢查時，除上述大麻外，另在其行李箱內查獲 0.06 公克含有鹽酸古柯鹼的白色粉末，以及 0.59 公克含有大麻成分的液態物質。