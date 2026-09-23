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腿痛到「眼淚一直掉」 28歲女確診骨癌：以為人生到盡頭

▲患者接受「免截骨／少截骨」冷凍治療的手術前後X光照片對比，術後5年骨頭生長良好且結構更為強壯。（圖／北榮提供）

75%至80%患者免截骨 隔天就能下床走路

現年28歲的王小姐先前因右大腿疼痛2個多月就醫，經確診竟罹患「惡性骨肉瘤」，一般會先接受兩個多月的術前化療，接著進行腫瘤切除與骨骼重建手術。但為了減少傳統截骨重建面臨的問題，北榮發展出「免截骨原位冷凍」生物性重建技術，不必將整段骨頭完全截斷，而是在骨頭仍與身體相連的情況下，直接於手術中完成液態氮冷凍處理。一般骨腫瘤多數好發在國高中階段、有部分落在20至30歲，另外一個高峰則是60、70歲。但基本上沒有風險因子，台北榮總骨骼肌肉腫瘤治療暨研究中心主任吳博貴指出，這與抽菸、喝酒無關，大多數是個體基因問題，也非遺傳造成。骨腫瘤分成良性、惡性，與癌症造成的骨腫瘤。吳博貴說，自己從骨頭長出來的惡性腫瘤、也就是原發性，台灣一年約120人，治療後仍可能也會有復發機會，因此終身追蹤相當重要。吳博貴說，惡性骨肉瘤治療無法單靠手術，而必須結合完整的化學治療；過往通常會先接受2個多月的術前化療，接著進行腫瘤切除與骨骼重建手術，術後還需要繼續接受約6至8個月的化療，才能完成整個療程。個案王小姐透露，初期發現病灶時是生日與朋友旅遊，騎腳踏車、溜冰等，發現自己腿部愈來愈疼痛，工作走路時，也有肌肉拉傷的感覺，剛開始沒想太多，但後來痛到眼淚會一直掉的程度，就醫就發現腫瘤大概有拇指大。王小姐說，自己對癌症有未知感、害怕的，身邊也沒人發生這類的事情，也擔心是不是要死掉，甚至有種人生到了盡頭的感覺，後來找到北榮，也順利完成治療，現在已經能正常走路、打羽球、籃球等。吳博貴指出，手術主要包含「腫瘤切除」與「骨骼重建」兩個部分，並於同一次手術中完成。而惡性骨腫瘤會連同周圍一定範圍的正常組織完整切除，也就是所謂的「廣泛性切除」，目的是盡可能避免殘留腫瘤細胞，降低局部復發的風險。由於腫瘤切除後，骨骼通常會留下大範圍缺損，因此必須立即進行骨骼重建，讓病患未來仍能站立、行走，並恢復肢體功能。其中，「液態氮低溫冷凍治療」，是骨肉瘤切除後進行「生物性重建」的方式之一。傳統的冷凍自體骨重建，必須先將含有腫瘤的骨頭完全截斷、取出體外，再放入攝氏零下196度的液態氮中處理，殺死腫瘤細胞後，重新接回原處。骨頭經過截斷再重新接合，平均約需10個月才能癒合，且仍有將近2成病患可能發生骨頭不癒合。吳博貴提到，當截骨處尚未癒合前，也無法完全負重，容易造成肌肉萎縮，使整體功能恢復速度較慢。為了減少傳統截骨面臨的問題，北榮發展全台首創「免截骨原位冷凍」生物性重建技術，最大特色是「不必將整段骨頭完全截斷」，而是在骨頭仍與身體相連的情況下，直接於手術中完成液態氮冷凍處理。目前在北榮已有200例個案，也拓展至台灣多家醫院，更有不少國家採用相關技術。吳博貴提到，有75%至80%患者可不需要截斷骨頭，同時患者隔天可下床走路，甚至拐杖可拿1、2週就不需要拿；傳統治療平均約需要10個月。對於骨腫瘤，吳博貴提醒，主要分為良性、惡性和骨轉移。以良性而言，常常沒症狀，健檢或受傷照X光才會發現；有些會在運動、活動的時候會疼痛，靠近體表可能摸到一塊硬硬的凸起。吳博貴指出，惡性骨腫瘤則是運動、走路時會疼痛，尤其是夜間可能會痠痛醒來，會有局部腫脹、摸得到腫塊，疼痛程度隨時間加重。而骨轉移症狀與惡性骨腫瘤相似，同樣會有夜間疼痛；若有得過肺癌、乳癌、攝護腺癌等，出現骨頭疼痛要特別警覺，嚴重時可能會容易骨折。