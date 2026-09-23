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▲金近廉IG有許多私服帥照。（圖／翻攝自IG@__ren311）

▲身高197的金近廉成為許多網友關注焦點。（圖／翻攝自IG@__ren311）

2026愛知名古屋亞運不只戰況受到關注，運動員的高顏值也當然不會被網友們給放過，其中日本男籃13號、年僅23歲的金近廉，更是靠著帥氣外型搭配197公分高挑身材，讓不少原本不追籃球的人也忍不住入坑！金近廉出生於2003年3月11日，今年23歲，身高197公分，場上位置為小前鋒，目前效力千葉噴射機。除了身材高挑，金近廉帥氣外型也成為亞運焦點，他在比賽中頂著清爽的短髮，以及立體五官，讓許多球迷在看比賽時都忘記自己看比賽初衷，只關注到這位13號的帥臉，因此許多台灣網友紛紛開始問「這位是誰」、「13號太帥了吧！」隨著「日本男籃13號」在社群爆紅，金近廉的IG也馬上被大家給翻出來，想不到這位籃球帥哥不止運動時超級亮眼，私下照片更是男友感十足，常常分享自己的日常訓練照，或是好友出遊的私服照，成為新一代國民男友。值得一提的是，金近廉早就不是第一次靠顏值圈粉，早在2024年，他就曾拿下日本職籃年度「モテ男No.1決定戰」冠軍，並從所有參賽球員中脫穎而出，成為第8代「最受歡迎男球員。」