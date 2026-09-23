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在人口高齡化嚴重的韓國，百歲人生的職場傳奇正在上映。韓國「韓華財產保險」（Hanwha General Insurance）於22日宣布，為公司旗下最年長的現役理財保險規劃師（FP）金淑子（Kim Sook-ja，音譯）特別舉辦「韓華產險百年傳承FP」儀式活動，向這位高齡100歲仍堅守第一線的職場模範致敬。根據《韓聯社》報導，金淑子出生於1926年，於1983年正式加入韓華財產保險。在長達43年的從業生涯中，她先後獲頒20年、30年及40年長期服務獎。令人驚嘆的是，金淑子至今仍堅持每天按時前往分公司上班，並持續為客戶簽訂新保單，是韓華財產保險名副其實的現役最高齡保險經紀人。活動當天，金淑子的子女亦受邀出席，共同祝賀母親在長達數十年的歲月中，完美兼顧事業與家庭的成就。金淑子於現場感性致詞表示，「與韓華財產保險客戶共同走過的歲月已長達43年，這段歷程能被公司與家人認同為一份美好的精神遺產，感到無比幸福」。韓華財產保險相關負責人指出，「金淑子經紀人在百歲高齡仍活躍於第一線，展現了穩健的人生態度與家庭間的陪伴，這份辛勞值得作為公司的寶貴遺產銘記。未來公司將持續確立『傳承文化』，讓第一線的業務人員都能懷抱自豪感接續努力」。