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▲名古屋亞運男子體操，中華隊成員李智凱在男團鞍馬項目拿下14.033的分數 。（圖／記者朱永強攝 ,2026.09.23）

▲賽後團隊中年紀最小的21歲小將莊佳龍忍不住落淚。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞洲運動會中，台灣體操男團今（23）日於決賽中以總分239.896分成功守住頒獎台，連續兩屆亞運勇奪男子團體銅牌。賽後適逢生日的「亞洲貓王」唐嘉鴻受訪時表示，能拿下這枚銅牌關鍵就是全隊「沒大失誤」，同時他也提到國家訓練中心和運科團隊給了他們非常豐富的資源，這正是台灣體操能夠持續往前邁進的最重要關鍵。錯過上屆杭州亞運的唐嘉鴻，本次重返亞運賽場就展現「亞洲貓王」的實力。今日適逢生日的他在吊環登場便斬獲13.800分開紅盤。隨後在招牌單槓項目，更以難度分6.0、實施分 8.933，加上穩穩落地獲得的加分（BONUS）0.1分，收下15.033分的超高分，帶領台灣在完成4項後強勢衝上第3名。「上屆杭州亞運我沒有參賽，這次能回到團隊裡並再次一起拿下亞運銅牌，這對我來說意義非常重大。」唐嘉鴻賽後受訪時，首先將榮耀歸於團隊，「我非常感謝所有的隊友，因為銅牌絕對不是一個人能做到的，是大家一起努力拚出來的結果。」分析今日能夠連兩屆奪銅的關鍵，唐嘉鴻指出：「今天我們在六個項目中，幾乎沒有人出現重大失誤，這就是我們能鎖定銅牌的最大關鍵。我今天付出了我所擁有的一切，盡我所能為隊員們爭取分數。」回顧台灣體操近年能連兩屆亞運登上頒獎台，唐嘉鴻點出體育政策與後勤支援是最大推手。他指出：「國內的體育政策持續在進步，政府非常支持我們。現在我們的訓練方式越來越能跟國際接軌，也變得更加科學化。」唐嘉鴻進一步說道，國訓中心與運動科學團隊提供了極大的資源與鼓勵，這些強大的後援，正是台灣體操能夠持續在國際大賽向前邁進、頻頻寫下歷史的核心關鍵。值得一提的是，賽後團隊中年紀最小的21歲小將莊佳龍忍不住落淚。談到小學弟的眼淚，唐嘉鴻說：「他是我們當中最年輕的，今天每一個項目他都上去拚，而且表現得非常好，他真的頂住了巨大的壓力。我想今天的比賽強度確實給了他很大的負擔。」唐嘉鴻進一步表示：：「看到他掉眼淚我很感動，也很為他開心。我們最終拿到了非常好的成績、帶走銅牌，那一刻真的是把累積許久的壓力徹底釋放了。」