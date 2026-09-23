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民進黨中常會今（23）日移師桃園，兼任黨主席的總統賴清德親自主持會議，拉抬黨籍桃園市長參選人黃世杰。黨政人士分析，黃世杰形象好、沒爭議，堪稱「無印良品」，隨著知名度提升，目前選舉趨勢正面；另有熟悉選情的地方人士分析，張善政執政近四年，「市長與地方有距離、市政推動速度慢」兩個印象逐漸累積，甚至讓部分地方人士聯想到連任失敗的前縣長吳志揚。民進黨日前啟動行動中常會，今日下午於桃園登場。賴清德與中央黨部一級黨務主管、立院黨團成員、各縣市黨部主任委員、黃世杰競選團隊幹部、桃園隊市議員戰隊都出席。談到桃園市選情，黨內人士強調，中常會之所以會移師桃園，就代表桃園的選舉一直都在射程範圍中，選舉的趨勢是對黃世杰相當正面的。中央黨部盼藉此機會，凸顯過去民進黨在桃園的執政成果，希望讓桃園市民能夠相信，並與民進黨一起扭轉現今散漫執政的成果。綠營人士分析，2022年選舉民進黨因抹黑、錯假訊息流竄，加上換將等多重因素，最終無法延續執政，惟這三年來基層一直都有聲音，從最新的民調也可見，多數桃園人認為前市長鄭文燦執政表現較張善政好，也代表民眾對於民進黨在桃園的執政是有所期待的；他直言，黃世杰的學經歷完整、有法律與城市治理專業、熟悉地方，是民進黨新世代最強的戰將，過去雖沒有全國知名度，但形象正面、沒有爭議，以行銷學的角度來說，堪稱清新的「無印良品」，也因此隨著知名度提升，好感度、支持度都有顯著上揚。該人士說，選舉看的是趨勢，投票日是在兩個月後，並非明日，以目前趨勢，搭配政見陸續精準投放、加上與地方黨部、議員戰隊緊密合作的紮實組織，以及後續陸空齊發的戰略，黃世杰是大有可為。黨內人士強調，隨著台北市長候選人沈伯洋刮起「洋流」，炒熱北台灣選情，對於在北台灣地方在野的民進黨來說有極大進展，也可以看出力拚連任的國民黨籍候選人蔣萬安、張善政、謝國樑等都有所緊張，未來民進黨北台灣候選人將會有更多合體，以團體戰爭取更多支持，裂解國民黨執政優勢，全力突圍。另有熟悉桃園政治局勢的地方人士表示，張善政上任之初以科技、專業形象受到期待，但近四年地方最常聽見的評價，卻是「找不到市長」、「市長離地方太遠」，這種「神隱感」與鄭文燦有極大差異，再疊加執政者的傲慢印象，恐成為選戰後期的翻盤因素。地方人士分析，張善政的優勢仍是現任市長的知名度與行政資源，但執政近四年，也意味著各項市政表現都必須接受選民檢驗；黃世杰的挑戰，則是能不能把青壯世代對交通、住宅等生活議題的感受，轉化成對下一個四年的期待。「張善政現在真正的對手，不只是黃世杰，而是市民這四年累積下來的生活感受！」地方人士表示，如果黃世杰能持續把選戰拉回市民有感的市政議題，讓選民開始比較「下一個四年誰能讓桃園動起來」，桃園選情仍有變化空間。