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▲ 這次活動也特別以「實質公益優先」為原則，避免讓受贈學生受到不必要的曝光或標籤，期盼將關懷真正送進家庭。（圖／南市府提供）

▲這次共規劃276盒中秋禮盒，將陸續配送至東區、南區與仁德區等國中小學校，讓公益資源在中秋節前確實送達。圖／南市府提供）

中秋佳節將至，為將節慶祝福送進需要關懷的學生家庭，臺南市政府教育局攜手台灣糖業股份有限公司、台糖長榮酒店（台南）及大都會計程車隊，共同辦理「2026月圓送暖・愛心助學童」中秋公益關懷行動，預計配送276盒中秋禮盒至台南市需要關懷的學生家庭。市長黃偉哲表示，中秋節象徵團圓與分享，對孩子而言，一份禮盒不只是節慶物資，更代表社會對孩子及家庭的一份關心與陪伴。「2026月圓送暖・愛心助學童」中秋公益關懷行動於台糖長榮酒店（台南）舉行公益關懷行動啟動活動，由教育局長鄭新輝出席，並邀請崇明國中校長陳瑞榮、崇明國小校長楊宗穎共同參與，與企業夥伴一同為愛心配送揭開序幕。黃偉哲感謝台灣糖業股份有限公司及台糖長榮酒店（台南）投入公益資源，也感謝大都會計程車隊發揮專業運輸量能，協助將一份份心意即時送達學校。黃偉哲期盼透過公部門、企業與學校共同合作，希望讓需要支持的家庭在佳節前感受到社會的關懷，也讓孩子知道，在成長的道路上始終有人與他們同行。教育局長鄭新輝表示，這次公益行動由教育局協助媒合受贈學校及學生需求，企業提供中秋禮盒，大都會計程車隊則協助分區配送，再由學校妥善轉交學生家庭，透過跨單位合作方式，兼顧配送效率與學生隱私。活動也特別以「實質公益優先」為原則，避免讓受贈學生受到不必要的曝光或標籤，期盼將關懷真正送進家庭。此次共規劃276盒中秋禮盒，將陸續配送至東區、南區與仁德區等國中小學校，讓公益資源在中秋節前確實送達。台糖長榮酒店（台南）總經理蘇筱斐表示，此次活動以「深耕在地、回饋地方」為出發點，透過教育局媒合仁德區、東區及南區等地學校，將企業長期獲得地方支持的感謝化為實際行動。276盒中秋禮盒代表276份心意，透過公部門、企業與車隊攜手合作，讓節慶關懷走進校園、社區與家庭；未來也將持續串聯在地夥伴，回應社區需求，為臺南累積更多溫暖與正向善循環。今天共同出席的崇明國中校長陳瑞榮及崇明國小校長楊宗穎也表示，學校是最貼近學生與家庭的第一線，除了提供教育與輔導支持，更能協助將社會各界的善意適時送到需要的孩子手中。教育局再次感謝台灣糖業股份有限公司、台糖長榮酒店（台南）、大都會計程車隊及各受贈學校共同響應，以實際行動串聯政府、企業與校園的力量，讓「一盒心意、一份團圓」不只是一句祝福，更化為陪伴學生與家庭度過溫暖中秋的具體行動。