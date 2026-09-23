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財務管理權高度集中同一人恐成死角 公會籲：衛福部、各縣市立即盤點管理流程

台北市社會局老人福利科江姓前社工督導涉嫌盜領5名老人的存款，總計約1200萬，且住處還搜出愛馬仕等名牌包。中華民國社會工作師公會全國聯合會也表達「震驚」、「痛心」，並發布4點聲明。對於江姓前社工涉嫌盜領5位長者存款約1200萬，中華民國社會工作師公會全國聯合會今（23）日發布聲明提到，「對此深感震驚與痛心」，若經司法調查屬實，該督導行為已嚴重違背《社會工作倫理守則》，更傷害了受服務者權益與社會大眾對社工專業的信任。公會提到，社會工作是以保護弱勢、促進社會公平為核心的助人專業。對於喪失自理能力的受監護宣告長者，社工人員本應負起最高標準的保護責任，支持司法嚴查絕不護短。公會表示，任何利用職權侵害案主權益、謀取私利的行為，將予以最嚴厲的譴責，支持司法機關秉持「勿枉勿縱」原則徹查真相，若涉違法，務必依法嚴懲，絕不包庇。相關事件也揭露公部門與社會福利體系在執行「受監護宣告長者」財產管理上的系統性風險。公會呼籲，主管機關全面檢討監護職務與財務稽核機制，因為當財務管理權高度集中於單一工作人員時，極易形成防弊死角。公會強調，衛福部及各縣市社會局應立即盤點現行管理流程，建置「財務與服務分流」、「雙重審核」及「定期第三方抽查」等防弊機制，建立嚴謹的制度。此事件也造成全台堅守崗位、日夜辛勞的數萬名基層社工夥伴巨大打擊。公會說，極少數個人的嚴重違法行為，不應代表整體社工專業的素養與價值作為全國社工師的專業組織，工會表達，將積極與各縣市公會一同落實專業自律機制，並持續推動「社工專業倫理」與「財產法治觀念」的深化教育，並主動爭取參與政府相關監督機制的修訂，致力建立更透明、安全的服務體系。