我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著年底九合一選舉步步進逼，首都之戰也漸趨白熱化，民進黨參選人沈伯洋更是在北市掀起一波「洋流」海嘯，他近日前往各大夜市、商圈掃街拜票時，大批支持者紛紛擠滿街道，被形容像極了韓國瑜當年的「韓流」旋風。隨著台北市長最新民調數據出爐，藍綠候選人僅差距1.2個百分點，前立委沈富雄卻點出其中大錯，喊話民調專家戴立安「從速道歉」。信民協會創會理事長黃清龍、民調專家戴立安昨（22）日上午公布最新民調，結果顯示，國民黨籍現任台北市長蔣萬安支持度為41.7％、沈伯洋則是40.5％，兩人僅相差1.2％，已進入誤差範圍內，數據曝光後立刻掀起熱議，無疑是在政壇投下一顆震撼彈。「戴立安犯了一個大錯，而他自己渾然不覺！」沈富雄直言，以其在民調界的地位，應該從速道歉。他進一步說明，錯就錯在畢肯公司修正性別與人口數時，把政黨傾向也連帶修歪了；而戴立安先生的錯，錯在他不肯承認民調技術上的錯，把可能的錯誤扭曲成藍營的人不再承認自己的藍，而跑到「中立」這一塊躲起來了。沈富雄提出一個建議，為了釐清誰是、誰非，戴立安先生應快速在大同區做一個小民調，只問一個問題：「你是藍？是綠？有點藍？有點綠？都不是！」真相立刻大白。另外，他也強調，問題的關鍵在人口與性別是硬梆梆的，容易修正；而政黨傾向是無從捉摸的，不但修正不來，被修壞掉了還自己渾然不知，就算知道了，也不知如何是好。