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在日本社群網路上，近年盛行以「取消某事（キャンセル界隈）」來形容主動放棄常規日常活動的現象，從最初的「取消洗澡」到「取消下廚」，最近擴大到「取消吃飯（食事キャンセル界隈）」，連維持生命不可或缺的吃飯也成了被取消的對象，這群以15至24歲的Z世代為中心的「取消吃飯」現象，引發外界對青年健康與經濟困境的關注。根據《AERA DIGITAL》報導，日本市調公司Intage於8月發布的調查顯示，約有四成的Z世代青年每週至少會「取消吃飯（省去某一餐）」一次。社群平台X上也出現大量貼文，如「對吃飯感到厭倦」、「忙於某事或無精打采時就容易取消吃飯」、「不煮飯後直接取消吃飯，結果瘦了一大圈」。對於這項極端的行為，研究青年文化的千葉商科大學教授常見陽平分析，「取消吃飯」與過去取消洗澡或取消做家事有著本質上的不同，因為它直接關乎生命安全。常見教授表示，「現在的學生將時間與金錢優先投入在追星、音樂祭或去主題樂園玩等『體驗型消費』上。演唱會具有不可替代的時效性，但吃飯隨時都可以，因此他們選擇省去日常飲食以湊足財務資源。但這並不代表飲食的價值下降，而是他們將日常飲食『極致效率化』，把預算轉移到特殊體驗上」。然而，年輕人選擇不吃東西，真的僅僅是為了娛樂與節省時間嗎？深入調查發現，背後的原因遠比表面複雜。一位29歲的大學教職員坦言，智慧型手機每天充斥大量訊息，讓人大腦無法休息。下班後為了爭取「什麼都不做的空白時間」，常自發性地將吃飯順序往後挪。居住於愛媛縣的23歲女性上班族甚至達到「每兩天僅吃一餐」的極端程度。她表示，前往超市發現肉類與蔬菜價格大幅上漲，外食與便當又不合口味，在自炊成本過高下乾脆選擇不吃。社群網路上亦有大量聲音指出，「取消吃飯的真實原因就是貧困要節省餐費」。許多青年認為自己身體並無大礙，但常見教授以自身曾因過勞患上憂鬱症的經驗警告，人類往往難以準確察覺自身的健康惡化，長期營養不良恐引發嚴重後果，周遭親友與職場必須提高警覺。常見教授特別強調，「取消」這個詞彙帶有一種主動選擇的輕鬆感與正面包裝，但這往往遮蔽了背後的嚴肅真相。年輕人究竟是「主動取消」吃飯，還是因為資訊過載、經濟壓迫與生活無奈而「被迫不得不取消」？這種將健康作為代價的「時間與金錢調劑」，已成為日本社會不可忽視的青年危機。