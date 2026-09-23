台中海洋館10月8日迎來營運一週年！館方今日宣布，將週年慶延伸至整個10月，推出壽星優惠及特展延展活動。凡10月出生民眾，完成官方售票平台登記，10月1日至31日皆可免費入館一次；同行親友提前一天完成線上預約購票，全票及優待票享9折優惠。
台中海洋館表示，為回饋開館一年來遊客支持，今年週年慶不採單日活動，而是將優惠延伸整個10月。10月壽星入館時須出示附照片的有效身分證件正本查驗，平日、假日均可使用，沒有名額限制。此外，10月入館並加入官方LINE好友，還可在現場領取電子生日派對券，享指定飲品買一送一或商品折抵優惠，二選一。
適逢秋季旅遊旺季，館方也將《海洋幻術師》特展延長至10月31日。展覽以海洋生物的偽裝能力為主題，介紹比目魚改變體色融入沙地，以及擬態章魚透過形態、動作模仿其他生物等生存方式。
展場採開放式展缸設計，降低傳統厚重玻璃的阻隔，讓遊客可近距離觀察海洋生物與棲地環境。原訂10月11日閉展，因應參觀迴響延長至月底，成為10月海線旅遊行程的一項選擇。
除了週年活動，台中海洋館也將地方教育納入館慶安排，10月8日上午舉行「書的洄游」公益圖書捐贈儀式。館方先前與350位民眾共同募集1000本海洋保育及兒童教育圖書，將捐給台中市立圖書館梧棲分館及清水分館，希望透過閱讀資源投入海線地區教育。
館方提醒，10月適逢雙十國慶及秋季連假，預期海線旅遊人潮增加，雖然10月壽星優惠不限名額，但室內場館仍有人數容留上限，達到上限時將依現場指引分流入場，民眾可提前完成預約或購票。「周年生日慶」優惠訂購：https://tcaqua.fonticket.com/
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適逢秋季旅遊旺季，館方也將《海洋幻術師》特展延長至10月31日。展覽以海洋生物的偽裝能力為主題，介紹比目魚改變體色融入沙地，以及擬態章魚透過形態、動作模仿其他生物等生存方式。
除了週年活動，台中海洋館也將地方教育納入館慶安排，10月8日上午舉行「書的洄游」公益圖書捐贈儀式。館方先前與350位民眾共同募集1000本海洋保育及兒童教育圖書，將捐給台中市立圖書館梧棲分館及清水分館，希望透過閱讀資源投入海線地區教育。
館方提醒，10月適逢雙十國慶及秋季連假，預期海線旅遊人潮增加，雖然10月壽星優惠不限名額，但室內場館仍有人數容留上限，達到上限時將依現場指引分流入場，民眾可提前完成預約或購票。「周年生日慶」優惠訂購：https://tcaqua.fonticket.com/