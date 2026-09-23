我是廣告 請繼續往下閱讀

美國市場Q3量產

近年聯合再生能源持續推動組織重整與營運轉型，海外以美國市場為下一階段成長重點。聯合再生執行長張為策表示，美國受到政策影響，因為「去紅化」及能源自主趨勢，太陽能供應鏈重新洗牌，明年重點將放在美國，並且持續評估不同地點跟生產條件，並預計在明年第三季量產。張為策表示，公司深耕台灣、布局國際的策略不變，在超過廿年發展，國際太陽能模組品牌URECO品牌在海外市場也已累積一定知名度。聯合再生串聯太陽能電池與模組研發製造、系統開發與建置、儲能、維運、資產管理及綠電銷售等關鍵環節，並結合子公司鼎日能源，補強案場維運與資產管理能力，同時關注AI資料中心的能源需求，並探索低軌衛星等太空應用機會。張為策指出，聯合再生目前是Bloomberg Tier 1的國際太陽能模組品牌，也是台灣唯一的業者。當海外開發商規劃建置太陽能案場時，融資機構會將模組供應商的品牌及市場地位納入評估，若採用BNEF Tier 1模組，取得融資通常會相對順利。張為策也提到，未來綠能應用不只侷限於地面型太陽能案場，甚至包括太空等新興應用領域。7月聯合再生與中美矽晶共同投資成立公司，規劃赴美建置年產能1GW太陽能模組廠，預計明年第3季投入生產。今年URECO已先後參與歐洲最大智慧能源展The smarter E Europe，以及於泰國曼谷舉行的亞洲永續能源週（ASIA Sustainable Energy Week）；接下來將參與2026台灣國際智慧能源週、台北國際建築建材暨產品展，並在11月前進美國拉斯維加斯，參與北美指標性潔淨能源展RE+，持續拓展全球的客戶與合作機會。