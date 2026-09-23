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距離年底九合一投票日剩下66天，各地選情逐漸升溫，首都之戰也備受外界高度關注，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來聲勢暴漲，「洋流」捲起一股驚人浪潮，在政壇引發高度話題性，就連金鐘視帝、金馬男配陳慕義也現身力挺，狂吸近3萬人朝聖按讚，也意外曝光兩人同為台大背景。從照片可見，兩人都以休閒打扮現身，沈伯洋穿著花襯衫、踩著夾腳拖，陳慕義則戴帽子、穿深色上衣搭配白色長褲，同樣以夾腳拖亮相，兩人一派輕鬆，完全沒有正式場合的拘謹感，宛如好友相約吃早餐。陳慕義透露，兩人清晨6點碰面吃早餐，嘴裡都塞滿食物，幾乎沒有交談，彼此接下來各自都有行程，也沒有太多時間聊天，「到了再見的時候就已經再見了」。他隨後笑稱，所以只有再見沒講話，那就「默默的祝福吧」，並特別解釋所謂「默默」，就是「以不講話代替講話」。貼文曝光後，網友焦點很快鎖定兩人的穿搭，紛紛留言「超台的啦」、「那條項鍊是怎麼回事啦」、「項鍊是什麼神來一筆的搭配」、「真接地氣啊」、「艋舺味十足，又要引起一陣旋風了」，