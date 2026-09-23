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為強化偏鄉學童犯罪預防觀念，高雄市政府警察局少年警察隊特別前往六龜及那瑪夏等偏鄉地區國中、國小針對學生可能接觸的毒品及詐欺犯罪等犯罪預防宣導，期盼透過生活化案例與互動方式，讓孩子從小建立「識毒、拒毒、識詐、防詐」觀念，今年總計27場次約500人次。少年警察隊提醒，毒品犯罪手法不斷翻新，部分不法分子可能利用糖果、零食、電子煙等外觀包裝降低青少年戒心，甚至透過網路、社群或朋友介紹接觸毒品。警方特別提醒學生，面對陌生人提供的食品、飲品或不明物品，切勿因好奇心而嘗試，更不要抱持「只試一次沒關係」的錯誤觀念，遇到可疑情況應立即向家長、師長或警方求助。另為提升學生識詐、防詐意識，針對近年詐欺案件常見態樣，特別以學生熟悉的網路生活情境作為宣導切入點，透過實際案例及互動問答，帶領學生認識「高薪打工」、「遊戲點數」、「網路購物」、「假冒親友」及「要求提供銀行帳戶」等常見詐騙手法，讓學生在輕鬆互動中建立正確的防詐觀念。同時也提醒學生，網路上若出現「輕鬆賺大錢」、「免經驗、高薪」等過於誘人的訊息，務必提高警覺，切勿因一時心動而落入詐騙陷阱；尤其銀行帳戶、提款卡、密碼及個人資料均屬重要資訊，絕對不能任意提供給陌生人，更不要替他人收款、提款或轉帳，以免不僅遭受財物損失，更可能在不知情的情況下成為詐欺集團利用的「人頭帳戶」或犯罪工具。高市警少年隊隊長陳仁正表示，犯罪預防沒有城鄉之分，只有持續深耕偏鄉校園，將反毒、識 (防)詐及自我保護觀念，從校園扎根，透過警方、學校與家庭共同努力，才能讓孩子面對誘惑時懂得拒絕、遇到可疑情況時勇於求助，築起校園安全防護網，守護山區學童平安成長。