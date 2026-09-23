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日本GV迷因「野獸前輩」本尊在台灣？台灣百萬YouTuber「人生肥宅x尊」日前特別前往日本，花下一百萬日幣買下了男同性戀色情片《仲夏夜之淫夢》原版DVD，此舉在日網掀起巨大討論，甚至被封為「擁有國寶的台灣人。」《仲夏夜之淫夢》原名《BABYLON STAGE34 真夏の夜の淫夢 the IMP》，是日本於2001年推出的男同性戀色情片，但因為劇情荒謬，再加上演員演技很誇張，因此片中人物、台詞在網路上被二創，成為了日本知名迷因之一。而這個迷因也燒到台灣網友身上，因此網紅「人生肥宅x尊」在日前公開影片《我竟然真的花了100萬買這個東西…》，記錄自己特別前往日本尋找原版光碟的過程，並且最後在女友蘿倫的幫助下，成功找到這個超稀有第一版影片，並且花了100萬日幣購入。想不到這個影片居然在日本社群爆紅，尊直接被日本網友稱為「花100萬買GV的台灣網紅」，大家也紛紛留言寫下「擁有國寶的台灣人」、「竊取日本國寶」、「趕快找人去把國寶買回來，不能讓國寶外流。」