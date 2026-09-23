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星宇航空與美國航空聯營航班今（23）日開賣，以共掛航班方式營運星宇航空跨洋航線及美國航空紐約、費城、芝加哥、邁阿密、達拉斯、拉斯維加斯等20個北美主要城市航線。 除共掛航班外，雙方也籌備會員哩程合作，未來將可互相累積哩程並兌換酬賓機票。星宇航空執行長翟健華表示，與美國航空的聯營合作是星宇航空重要的里程碑，結合星宇的亞洲航線與美國航空綿密的北美網絡，可大幅提升彼此的競爭優勢。美國航空聯盟資深副總Anmol Bhargava表示，台北是全球旅客商務、探親及休閒旅遊的重要目的地。我們期待與星宇航空持續合作，為旅客創造更加豐富且優質的旅行體驗。美國航空在北美擁有超過200個航點，會員人數更超過億人；雙邊旅客可享有「一本票」與「行李直掛」至最終目的地的便利體驗。星宇航空持續深耕北美航線，今年初開闢台北-鳳凰城航線，美國西部已大致佈局完成，未來也將逐步拓展航點至美國中部及東部。