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▲歷蘇（左圖）35年前來台宣傳電影《非洲和尚》，上遍各大主流綜藝節目。（圖／華視懷舊頻道YouTube）

南非電影《上帝也瘋狂》46年前上映後將非洲素人演員歷蘇（N!xau）捧紅成國際影星，他在當紅之際曾經來台灣跑宣傳，不僅和時任高雄市長吳敦義見面，高喊「我愛高雄」，還上許多綜藝節目錄影、嘗試吃海鮮、肉粽、唱卡拉OK等，最後疑似因為行程太過密集，造成水土不服，歷蘇發燒至39度，緊急被送進急診室治療。來自納米比亞布希曼民族的歷蘇，當年演出《上帝也瘋狂》紅遍全球，電影一部接一部拍，1991年6月14日至20日受片商邀請來台灣訪問，為主演的港片《非洲和尚》進行宣傳，他當時被安排南下參訪高雄市，與市長吳敦義會面，過程中，吳敦義特別現場教導歷蘇用中文唸出「我愛高雄」來炒熱氣氛。除此之外，歷蘇還體驗划龍舟、吃粽子、海鮮、看手相、唱卡拉OK、跳Disco、洗三溫暖等，甚至坐上中視主播台、前往立法院旁聽，並上遍《天天開心》等各大主流綜藝節目，也在《連環泡》和主持人張菲、陳為民、楊麗音、邰智源、郭子乾、許效舜等人互動，眾人請他吃蒙古烤肉、喝茶、進行台語教學，製造不少笑料。然而，歷蘇在台灣期間因為密密麻麻的行程過度折騰，最後在離台前因為發燒超過39度被緊急送往醫院急診室治療，成為小插曲。雖然電影大賣為歷蘇賺進大把鈔票，但由於他對金錢完全沒有概念，酬勞都由美國經紀人代為處理，歷蘇曾經跟片商要求自己拍電影不要金錢當報酬，只要牛油和玉蜀黍讓家人過上安穩的生活，以及住在一層樓的房子便很滿足。歷蘇爆紅後沒有眷戀金錢和大都市的生活，最終選擇退出演藝圈，用片酬買了田地和牛隻，回到家鄉納米比亞部落繼續當農夫，種植玉米、豆子和養牛，2003年7月1日，歷蘇外出撿木頭時暴斃在草原上，死因為多重抗藥性結核病，享年59歲，結束傳奇的一生。