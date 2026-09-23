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▲保安警察第三總隊二大隊接獲情資，查獲某犯罪集團涉嫌隱身在嘉義市鬧區透天厝內，利用高科技設備一條龍栽種第二級毒品大麻活株67株及專業培育器材。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞說明該大隊查獲某犯罪集團涉嫌隱身在嘉義市鬧區透天厝內，利用高科技設備一條龍栽種第二級毒品大麻活株67株的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲保安警察第三總隊二大隊查獲第二級毒品大麻活株67株及專業培育器材，並起出愷他命、梅錠、毒品咖啡包等各式新興毒品。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊總隊長周煥興呼籲民眾切勿心存僥倖鋌而走險，走私毒品一經查獲，必將面臨法律嚴厲制裁，並阻止毒品流入市面。(圖／記者黃守作攝)

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(23)日宣布，該大隊接獲情資，某犯罪集團涉嫌隱身在嘉義市鬧區透天厝內，利用高科技設備一條龍栽種大麻，經報請嘉義地方檢察署檢察官呂雅純指揮偵辦，查獲第二級毒品大麻活株67株及專業培育器材，及查扣愷他命、梅錠、毒品咖啡包等各式新興毒品，總市值答新台幣2千萬元，並將製毒師廖嫌、陳嫌2人帶回偵辦，且依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞表示，保三總隊第二大隊日前接獲情資，某犯罪集團涉嫌隱身在嘉義市鬧區透天厝內，利用高科技設備一條龍栽種大麻，經報請嘉義地方檢察署檢察官呂雅純指揮偵辦，並與高雄市政府警察局刑警大隊、嘉義市政府警察局第二分局、嘉義縣警察局民雄分局共組專案小組深入追查。蘇信丞說，專案小組人員見事機成熟，於發動2波搜索，查獲第二級毒品大麻活株67株及專業培育器材，並查扣愷他命、梅錠、毒品咖啡包等各式新興毒品，乃加以查扣，且將製毒師廖嫌、陳嫌2人帶回偵辦。蘇信丞並說，專案小組人員調查發現，該販毒集團為掩人耳目，刻意租下外觀單純的住宅區透天厝，外面看似一般民宅，內部卻別有洞天，嫌犯並利用定時光照系統、室內空調、高功率植物生長燈，打造出自動化的「高科技大麻溫室」，平時極少進出工廠，藉此躲避警方追查。經調查，犯嫌分工縝密，陳姓製毒主嫌(35歲)化身「製毒導師」，不僅提供大麻種子、專業植物生長燈及全套高檔設備，更親自傳授廖姓嫌犯(46歲)關鍵的種植大麻「扦插法」，成功將大麻從1株分枝栽種成67株，所幸即時破獲此一「扦插法」種植大麻工廠，若長久分株繁衍，對社會危害重大。保安警察第三總隊總隊長周煥興指出，毒品犯罪嚴重危害社會治安與人民健康，而大麻在我國仍列為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，籲請切勿因一時好奇或心存僥倖而觸犯法網。周煥興並指出，該總隊將持續從源頭阻斷毒品危害，展現政府打擊毒品犯罪之決心，全力守護國人身心健康及社會安全，並請民眾若發現可疑製毒跡象，請立即撥打保三總隊檢舉專線0800-520525，檢舉毒品最高可獲得檢舉獎金新台幣1000萬元。