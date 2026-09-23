內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(23)日宣布，該大隊接獲情資，某犯罪集團涉嫌隱身在嘉義市鬧區透天厝內，利用高科技設備一條龍栽種大麻，經報請嘉義地方檢察署檢察官呂雅純指揮偵辦，查獲第二級毒品大麻活株67株及專業培育器材，及查扣愷他命、梅錠、毒品咖啡包等各式新興毒品，總市值答新台幣2千萬元，並將製毒師廖嫌、陳嫌2人帶回偵辦，且依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞表示，保三總隊第二大隊日前接獲情資，某犯罪集團涉嫌隱身在嘉義市鬧區透天厝內，利用高科技設備一條龍栽種大麻，經報請嘉義地方檢察署檢察官呂雅純指揮偵辦，並與高雄市政府警察局刑警大隊、嘉義市政府警察局第二分局、嘉義縣警察局民雄分局共組專案小組深入追查。
蘇信丞說，專案小組人員見事機成熟，於發動2波搜索，查獲第二級毒品大麻活株67株及專業培育器材，並查扣愷他命、梅錠、毒品咖啡包等各式新興毒品，乃加以查扣，且將製毒師廖嫌、陳嫌2人帶回偵辦。
蘇信丞並說，專案小組人員調查發現，該販毒集團為掩人耳目，刻意租下外觀單純的住宅區透天厝，外面看似一般民宅，內部卻別有洞天，嫌犯並利用定時光照系統、室內空調、高功率植物生長燈，打造出自動化的「高科技大麻溫室」，平時極少進出工廠，藉此躲避警方追查。
經調查，犯嫌分工縝密，陳姓製毒主嫌(35歲)化身「製毒導師」，不僅提供大麻種子、專業植物生長燈及全套高檔設備，更親自傳授廖姓嫌犯(46歲)關鍵的種植大麻「扦插法」，成功將大麻從1株分枝栽種成67株，所幸即時破獲此一「扦插法」種植大麻工廠，若長久分株繁衍，對社會危害重大。
保安警察第三總隊總隊長周煥興指出，毒品犯罪嚴重危害社會治安與人民健康，而大麻在我國仍列為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，最高可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，籲請切勿因一時好奇或心存僥倖而觸犯法網。
周煥興並指出，該總隊將持續從源頭阻斷毒品危害，展現政府打擊毒品犯罪之決心，全力守護國人身心健康及社會安全，並請民眾若發現可疑製毒跡象，請立即撥打保三總隊檢舉專線0800-520525，檢舉毒品最高可獲得檢舉獎金新台幣1000萬元。
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經調查，犯嫌分工縝密，陳姓製毒主嫌(35歲)化身「製毒導師」，不僅提供大麻種子、專業植物生長燈及全套高檔設備，更親自傳授廖姓嫌犯(46歲)關鍵的種植大麻「扦插法」，成功將大麻從1株分枝栽種成67株，所幸即時破獲此一「扦插法」種植大麻工廠，若長久分株繁衍，對社會危害重大。
周煥興並指出，該總隊將持續從源頭阻斷毒品危害，展現政府打擊毒品犯罪之決心，全力守護國人身心健康及社會安全，並請民眾若發現可疑製毒跡象，請立即撥打保三總隊檢舉專線0800-520525，檢舉毒品最高可獲得檢舉獎金新台幣1000萬元。