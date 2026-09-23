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簡舒培控多班師生吐瀉 教育局澄清僅3生不適

楊植斗批「烏龍爆料」：金華沒有集體食物中毒

批政治人物搶完聲量就走 「學校留下收拾恐慌」

台北市議員簡舒培今（23）日爆料，金華國中多名師生4日食用含有「小卷」的營養午餐後，出現腹瀉、嘔吐等症狀，質疑校方及教育局處理消極；不過，北市教育局隨後澄清，校方僅接獲1名學生反映曾腹瀉，同班另有2名學生身體不適、症狀也不同，其他班級師生均無症狀，並非集體食物中毒。對此，國民黨台北市議員楊植斗砲轟簡舒培「烏龍爆料」，更批評政治人物搶完聲量就走，最後卻是學校得留下來收拾製造出的恐慌。簡舒培指出，接獲金華國中家長陳情，稱9月4日學生與老師食用營養午餐「鮮味小卷」後，多個班級甚至導師室都有人出現腹瀉、嘔吐等症狀；校方將情況通報教育局後，卻得到「由學校被動處理」、「暫不處理」等回覆，且直到12日才向家長說明，午餐樣本已因超過保存期限丟棄，無法進行採檢。北市教育局則表示，經向學校確認，金華國中9月11日接獲1名學生反映，9月4日曾出現腹瀉情形，校方調查後確認，同班級另有2名學生身體不適，但症狀不同，其他班級師生均無症狀，因此排除食品中毒可能；校方仍依程序進行校安通報並追蹤學生恢復狀況。對此，楊植斗在臉書發文表示，簡舒培爆料金華國中「集體上吐下瀉」，隨後相關消息開始在網路及媒體流傳，「搞得煞有其事，不知道的人還以為整間學校都出問題了！」楊植斗表示，金華國中認真治校的名譽，不應因為政治攻防受到傷害，更不該為了選舉讓孩子與家長無端恐慌。他指出，校方已說明，是在9月11日接獲1名學生反映先前曾有腹瀉情況，也依流程通報教育局，質疑為何到了簡舒培口中，卻變成「多個班級、連老師都腹瀉」，甚至指控教育局「暫不處理」。楊植斗批評，若沒有做好基本查證，就急著將矛頭指向蔣萬安市府，最終傷害的是學校。他表示，每天在第一線照顧學生的金華國中校長、老師及營養師，以及看到「集體食物中毒」消息後感到擔憂的家長，都受到事件影響。楊植斗最後表示，政治人物搶到聲量後可以離開，但學校仍得面對後續影響，「政治人物搶到聲量拍拍屁股就走，學校卻要留下來收拾你們製造的恐慌」，呼籲不要因政治攻防影響學校名譽，或讓家長及學生產生不必要的恐慌。