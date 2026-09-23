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亞昕集團進入台中市場邁入第7年，從北屯、北區、南屯一路布局至西屯、大里，累計推出8案，今年第四季再有水湳經貿園區「亞昕-THE ARC」及大里「亞昕-康橋大道」兩案接力登場，總銷約180億，持續擴大台中市場布局，也為亞昕深耕台中再創里程碑。亞昕自2019年進入台中，先後推出亞昕一緒、亞昕一沐、亞昕一緻、亞昕嶼森、亞昕丰山、亞昕織御等建案，近年則將推案版圖延伸至水湳經貿園區及大里核心生活圈。亞昕盤點，目前在台中約有2萬坪土地儲備，產品規劃涵蓋15至40坪，從小家庭、自住換屋到置產需求均有布局。今年第四季推出的兩案，產品定位各有不同。其中，位於大里的「亞昕-康橋大道」規劃25至37坪，總價約1500萬至2300萬元，總銷約60億，訴求家庭自住及置產需求。水湳文商段的「亞昕-THE ARC」則規劃15至39坪，總價約1500萬至4000萬元，總銷約120億，主要鎖定自營業者，以及科技、金融、醫療等產業專業人士與主管。亞昕表示，水湳與大里具有不同區域條件及生活型態，兩案規劃也從當地生活需求出發，並非以相同產品複製至不同區域，而是依基地條件及客群需求進行規劃。除推案布局外，亞昕今年7月啟用中台灣企業總部，整合開發、工程、行銷、客服及售後服務等功能。工程方面，旗下國原營造導入日本營建管理制度，並由日本工程顧問田中純夫進行監督，從設計、施工到交屋後服務建立完整團隊。除了房地產開發，亞昕近年也投入親子公益活動。以公益繪本《小豬超級英雄蓋新家》為起點，透過義賣支持消防救災，並延伸製作兒童劇，過去4場演出吸引超過2000人參與。今年10月3、4日將在林口演出，12月19、20日則移師大里亞昕康橋大道案場，繪本也將進一步動畫化，讓原本住在書頁裡的六隻小豬真正從書中走出來，與大家見面。亞昕集團土地顧問張維珍表示，城市需要時間才能真正讀懂，一個家也不是交屋後就宣告完成。七年來，亞昕從一塊土地、一棟建築出發，逐步認識台中的街廓、生活與人情，也將團隊與服務扎根在這座城市。未來，亞昕仍將持續深耕台中，在城市每一次成長與轉變中，蓋出經得起時間考驗、承接得住日常生活，也能讓人安心回家的作品；並從規劃、施工到交屋後服務的每一個環節，實踐「亞昕蓋房子，放心一輩子」的品牌承諾。