關島附近的熱帶性低氣壓，預估明（24）日發展為輕度颱風舒力基，中央氣象署預報員賴欣國表示，舒力基周五（9月25日）可能增強為中度颱風，並向西北西接近台灣東南方海面，颱風周六（9月26日）將開始北轉，屆時北轉角度將是影響台灣程度的關鍵，中秋連假全台天氣則偏穩定。
舒力基颱風路徑分歧 美歐、AI模式預測大不同
賴欣國指出，舒力基颱風周五前會沿著太平洋高壓邊緣移動，抵達台灣東南方海面，目前各大氣象預報模式呈現明顯分歧，美歐模式預測颱風可能在下周二從台灣東南方直撲而來，甚至有登陸機率；AI模式則預測颱風會完成北轉，對台灣威脅較低。
舒力基颱風北轉機率高 中秋連假好天氣
賴欣國說明，氣象署目前較支持AI模式的北轉預測，周六路徑預計逐漸轉向偏北，周日至下周二通過台灣東半部海面至琉球海面，雖然颱風北轉過程中仍有機會更接近台灣，但發布颱風警報的機率總體而言偏低。
在降雨影響方面，中秋連假各地多雲到晴，僅午後南部山區有局部短暫陣雨，南部、其他山區有零星短暫陣雨；下周一至下周二受舒力基颱風外圍雲系與偏北風影響，桃園以北、宜蘭將有較持續性的局部短暫陣雨，午後山區也有短暫陣雨。下周三颱風北上之後，東北季風接力增強，桃園以北、宜蘭及花東地區仍有短暫陣雨，其他地區則維持多雲天氣。
舒力基颱風帶長浪 未來一周北台灣早晚偏涼
賴欣國提醒，隨著舒力基颱風逐漸接近並轉向，周六起基隆北海岸、東半部海面及恆春半島沿海將陸續出現長浪現象，民眾前往海邊遊玩或從事海上作業時，應隨時注意浪況變化與安全警示，避免靠近危險海岸。
未來一周氣溫方面，西半部白天高溫約在31至33度之間，基隆及東半部高溫約為29至31度，低溫部分，北部與宜蘭地區約為22至24度，其他地區低溫落在24至26度，早晚溫差較大，民眾早出晚歸時建議適時調整穿著，並持續關注氣象署發布的最新颱風動態。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賴欣國指出，舒力基颱風周五前會沿著太平洋高壓邊緣移動，抵達台灣東南方海面，目前各大氣象預報模式呈現明顯分歧，美歐模式預測颱風可能在下周二從台灣東南方直撲而來，甚至有登陸機率；AI模式則預測颱風會完成北轉，對台灣威脅較低。
賴欣國說明，氣象署目前較支持AI模式的北轉預測，周六路徑預計逐漸轉向偏北，周日至下周二通過台灣東半部海面至琉球海面，雖然颱風北轉過程中仍有機會更接近台灣，但發布颱風警報的機率總體而言偏低。
在降雨影響方面，中秋連假各地多雲到晴，僅午後南部山區有局部短暫陣雨，南部、其他山區有零星短暫陣雨；下周一至下周二受舒力基颱風外圍雲系與偏北風影響，桃園以北、宜蘭將有較持續性的局部短暫陣雨，午後山區也有短暫陣雨。下周三颱風北上之後，東北季風接力增強，桃園以北、宜蘭及花東地區仍有短暫陣雨，其他地區則維持多雲天氣。
賴欣國提醒，隨著舒力基颱風逐漸接近並轉向，周六起基隆北海岸、東半部海面及恆春半島沿海將陸續出現長浪現象，民眾前往海邊遊玩或從事海上作業時，應隨時注意浪況變化與安全警示，避免靠近危險海岸。
未來一周氣溫方面，西半部白天高溫約在31至33度之間，基隆及東半部高溫約為29至31度，低溫部分，北部與宜蘭地區約為22至24度，其他地區低溫落在24至26度，早晚溫差較大，民眾早出晚歸時建議適時調整穿著，並持續關注氣象署發布的最新颱風動態。