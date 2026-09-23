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從電子菸到健保 侯漢廷猛轟：打壓人民權益的是民進黨

由黨外在野大聯盟發起的「救台大行動」，第二場今晚在彰化市登場，國民黨主席鄭麗文、彰化縣長參選人魏平政都到場。台北市議員侯漢廷上台助講時，砲火直指民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，從她選舉形象一路批到立法院投票紀錄，更以「人畜無害」反諷，脫口怒嗆她在立院的投票行為「那是畜生啊！」由救援台灣戰鬥團主辦的大型政治宣講活動「救台大行動」，今（23）日晚間在魏平政競選總部附近的聖安宮舉行。侯漢廷助講時表示，自己對民進黨彰化縣長參選人的名字「不是記得很清楚」，甚至笑稱「記她的名字，我不如記唐宋八大家是誰」，隨後將矛頭轉向陳素月。侯漢廷表示，陳素月在地方參選時，形象廣告都在塑造清新、和藹可親的形象，看起來人畜無害。但他話鋒一轉表示，「如果去看她在立法院的投票，那就不是牲畜無害，那是畜生啊！」他強調，圖片可以造假，立法院投票紀錄不會造假，並批評民進黨立委的投票結果「都是在做打壓台灣人的事情」。侯漢廷接著批評，民進黨每個人都說愛小孩，但過去國民黨在立法院提出高中以下校園禁止尼古丁及電子煙、虐童致死判死刑等主張時，卻遭民進黨立委反對，讓他質疑「民進黨立委瘋了吧？還是跟菸商有勾結？」批評民進黨根本沒有照顧小孩。他也以公教福利、健保點值等議題為例，宣稱「幫助人民爭取權益的，都是國民黨立委幹的；打壓人民權益，是民進黨幹的！」藉此強調藍綠在立法院的政策攻防差異。侯漢廷還將砲火延伸到彰化地方政治，批評民進黨拿著民主自由旗號，卻「大搞司法東廠追殺清洗」。他指控民進黨「透過司法黑手，打壓彰化、打壓謝家」，並稱「謝家多人兢兢業業幾十年，為彰化在地奉獻，換來的就是司法的迫害！」侯漢廷並向現場支持者喊話，若要「幫謝家討公道」，就要支持魏平政、守護台灣的司法正義，並以選票展現實力，「重重打臉賴清德的囂張傲慢」，人民唯有展現實力，賴清德才會怕，才有機會步入正途！