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1. 《釜山停戰協定》將於 11 月 10 日到期

2. 華府將關稅作為後備制衡籌碼

3. 採購承諾不明朗

4. 「貿易委員會」最可能成為新交易的載體

5. 中國汽車製造商赴美投資難有突破

6. AI 對話持續推進，但疑慮未消

7. 晶片管制與模型蒸餾籠罩對話

8. 美國對台政策宣示表面難變，但私下發言影響更大

9. 伊朗議題風險升高，川普態度冷淡

10. 芬太尼管制

中國國家主席習近平正式啟程前往美國，展開他11年來對美國的首次國事訪問，預計24日將在美國華盛頓與美國總統川普會面，今年第二次川習會備受關注。不過，美國智庫專家分析，這場會面難有實質成果，雙方都著重在表面營造良好的政治形象上。曾任白宮中國事務官員、華府智庫美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)中國問題專家杜如松（Rush Doshi）撰文提到，習近平預計當地時間周三將降落於安德魯聯合基地，川普破天荒親自前往停機坪迎駕，第一夫人梅蘭妮亞則將接待中國第一夫人彭麗媛進行雙邊會晤。今年五月川普訪問北京時，並未出現過如此規格的接待。他提到，北京希望將其所認定的「川普去風險與降溫策略」延伸至其剩餘任期。但在某些領域，北京的態度反而有所升級：包括頒布國務院新指令，企業將產業供應鏈移出中國的決定實質刑事化；儘管簽有《釜山協議》，仍勒緊稀土供應；拘留美國公民；另一方面，川普偏好局勢穩定，但川普政府所採取的強硬作為，遠比包含北京在內的各方所預期的要少得多。美方推遲了一項可能調高對華關稅的「301 條款」調查結果，將對台軍售案延後，對中國支持伊朗的行為置之不理，並將對中關稅稅率維持在接近核心盟友的水平。他認為，這場峰會不太可能達成太多實質成果，雙方追求的主要是對外營造良好的政治形象。川普在不到六週後將面臨期中選舉；習近平結束行程返國後，則將為明年秋季的中共二十一大展開長達一年的鋪路準備，屆時預計他將確保另一個五年任期。大家頂多可能只會看到釜山貿易休戰協定獲得暫時性延長、中國承諾部分農產品與能源採購，以及開啟一項 AI 對話機制。至於雙方此次可能談及什麼議題？杜如松則列出十項可能焦點。北京希望將停戰協議延長至川普任期結束，但美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示延長三到六個月較為合適。美方官員向《金融時報》透露，中國僅履行了三分之二的稀土承諾，認為中方並未落實協議，因此較短的延展期將「作為評估履約狀況的觀察期」。他認為，這表明川普政府正保留重新提高關稅的權利。如美方官員所述，很大程度上取決於北京勒緊稀土供應究竟是系統運行中的小故障，還是有意的刻意削減。華府暫緩公布一份建議對中國加徵 7.5% 關稅的「301 條款」報告，該報告是今年 3 月針對 16 個國家產能過剩調查的一部分。北京宣稱川普政府曾承諾，在最高法院撤銷《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）關稅後所實施的「替代性」關稅上限為 20%，但華府對此並未證實。此外，華府手握一項全新的未用籌碼。川普於 9 月 18 日簽署了《制裁俄羅斯與伊朗法案》，授權對俄羅斯石油和天然氣最大進口國（包括中國）徵收高達 100% 的關稅，並將伊朗制裁法案延長五年。他提到，今年 5 月的北京峰會出現了罕見的一幕：川普宣布中國將採購 200 架波音飛機並達成新農產品承諾，但北京方面卻拒絕證實其中任何一項。在峰會結束僅數小時內，對核心成果出現如此嚴重的口徑不一極為罕見。他研判，中國擴大採購美國農產品出口取得進展的可能性較高；然而，波音飛機的交易則很可能因零組件爭議而被當作談判棋子，北京不希望華府在此領域掌握卡脖子的手段。杜如松指出，目前來看，採購承諾可能會透過 5 月宣布、但機制仍不明朗的「貿易委員會」（Board of Trade）來運作。格里爾表示該委員會已運作，雙方正草擬初期貿易產品清單。這可能包含來自中國的消費品與低科技產品，以及來自美國的能源（如液化天然氣 LNG）、農產品和醫療器材。部分報導指出，雙方可能對 300 億美元的雙邊貿易降稅，北京亦可能調降對美國液化天然氣的關稅。川普在接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，如果中國汽車製造商僱用美國工人，他「可以接受」他們在美國建廠。然而，美國汽車業強烈反對，認為此類投資將不成比例地惠及中國企業。美國內閣官員、工會以及中國監管機構和車企對此構想反應皆相當冷淡。突破的可能性極低，但一名資深官員向《金融時報》透露，此議題尚未完全定案。然而，杜如松回溯2017 年中國曾承諾在西維吉尼亞州投資 837 億美元，最終並沒有兌現。貝森特（Scott Bessent）、格里爾與何立峰同意展開 AI 對話，並可能建立一個全新的 AI 危機通報熱線。然而其成效如何仍是未知數。貝森特表示下次會議可能在兩個月後於深圳舉行，時間間隔相當長。但他認為仍有四大問題待解，首先是主導談棒的政府部門是誰，以及參與這項談判是否具有實際意義，再來則是美中雙方是否會進行實質監管，最後若真正發生危機，是否有機制運作。格里爾先前表示，晶片出口管制似乎被排除在 AI 對話之外，雙方此次皆未將兩者掛鉤。華府雖已核發 H200 晶片給約十家中國企業的銷售許可，但實際出貨極少，主因是北京引導買家轉向華為等本土供應商。當然，北京持續反對限制出口對訓練中國模型至關重要的強大晶片；而對推理晶片的限制，也持續延緩中國模型在全球的部署。杜如松認為，另一個焦點是。9 月 8 日，美國國家安全局（NSA）、網路安全暨基礎設施安全局（CISA）和聯邦調查局（FBI）聯合發布警示，指控六家中國企業自 2024 年底以來，在可能獲得北京知情的情況下，對美國前沿模型進行「工業級」的蒸餾。美方亦暗中建議美國實驗室，在不告知對方的情況下，向疑似進行蒸餾的業者提供性能降級的解答。此前，貝森特曾於 7 月發出警告，稱美方在中國系統中發現美國模型的浮水印後，將制裁中國企業。北京則指責該指控是實施壟斷的藉口，並警告若用於針對中國企業將採取反制措施。此議題是否會在峰會中提出尚不確定。杜如松指出，北京可能繼續堅持要求美國將官方表態從「不支持」台灣獨立轉變為「反對」台灣獨立，並要求對美台軍售擁有發言權。今年 5 月，川普將軍售稱為談判籌碼，並暗示《六項保證》已經過時，這些言論超出了北京的預期。儘管川普政府在 5 月並未正式修改政策，這意味著 9 月進行正式修正的可能性也很低。然而，川普即興、未照講稿的非正式發言，其影響力可能與任何正式政策變更不相上下。在 5 月的北京峰會上，川普表示他拒絕就伊朗問題尋求習近平幫助。當時美國海軍正封鎖霍爾木茲海峽並攔截駛往中國的油輪。此後，美國財政部的「經濟孤立行動」（Operation Economic Outcast）提高了風險籌碼，可能對中國機構實施二次制裁。風險也在另一層面上升。有報導稱中國實體提供了用於襲擊美軍基地的衛星影像，類似於俄羅斯入侵烏克蘭期間獲得的支援，這引發了美國國會的疑慮。但當被問及此問題時，川普對此一笑置之，完全不以為意。他提到，在釜山會談中，華府以減半芬太尼相關關稅為條件，換取中國打擊前體化學品，此後雙方在執法層面上展開了顯著合作。但在本週會談前，尚未有新的承諾報告。本次對話可能會釋出一些象徵性的聲明（例如執法合作），但目前尚未看到任何實質內容。