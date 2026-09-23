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賴清德盛讚張善政 「一直都是難兄難弟」

張善政感謝肯定：國政、市政不完全是兩件事

向賴清德喊話 盼政院儘快核定可負擔住宅自治條例

民進黨主席賴清德今（23）日赴桃園出席行動中常會，為桃園市長參選人黃世杰拉抬聲勢，致詞時卻花不少篇幅盛讚爭取連任的國民黨桃園市長張善政，不僅稱兩人「一直都是難兄難弟」，更肯定張是非常好的人才，不過話鋒一轉，直指張善政專長在國政而非地方市政，「不適合繼續再擔任桃園市長」。對此，張善政回應，感謝賴清德對他的肯定，但他也強調，「國政跟市政不完全是兩件事」，國家的進步，本來就是從每一個城市累積起來的。賴清德今日在行動中常會致詞時回憶，2016年他擔任台南市長期間，台南接連遭逢地震、霸王寒流等事件，當時擔任行政院長的張善政，短短3個月內前往台南12次，甚至曾在清晨5時致電關心台南需求，讓他相當敬佩。賴清德並提到，張善政日前曾在桃園一場活動上稱兩人是好友，他當時也回應，「當然可以啊，我們一直都是難兄難弟」，張善政是「難兄」、自己是「難弟」，並盛讚張善政是非常好的人才。不過，賴清德隨後話鋒一轉，表示張善政是「國宴級、五星級的大廚」，專長在國政而非地方市政，並以「大才小用」、「水土不服」形容張善政擔任桃園市長的情況，認為張不適合繼續擔任桃園市長，因此向桃園市民推薦黃世杰。對於賴清德的說法，張善政表示，賴總統提到兩人過去合作的事情，也給予他許多肯定，「感謝賴總統」。不過，張善政也強調，「國政跟市政不完全是兩件事，國家的進步，本來就是從每一個城市累積起來的」。張善政細數桃園施政表示，從全國首創的可負擔住宅，到AI算力中心、高階IC載板產業專區；從擴大肺癌篩檢，到率先透過自治條例建立更完整的消防安全制度，以及成立婦幼局等，「很多事情都是把國家面對的問題，先從一個城市開始找解方」。張善政也藉此向賴清德喊話，希望賴總統能「幫桃園一個忙」。桃園首創的可負擔住宅自治條例目前已送至行政院，希望行政院能儘快核定，讓桃園可以繼續往前走。張善政最後表示，選舉終究是一時的，但城市發展是長久的，「只要是對桃園好、對台灣好的事情，我都很樂意跟中央政府一起把事情做好」。