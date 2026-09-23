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家人是最大力量 李智凱聽得到場邊呼喊

明開始出戰單項項目 李智凱想迎接好結果

2026年愛知名古屋亞運競技體操賽事今（23）日展開男子團體決賽，「鞍馬王子」李智凱與「亞洲貓王」唐嘉鴻率領蕭佑然、洪源禧與莊佳龍等台將出征，資格賽雖僅以第5名出線，但決賽小宇宙大爆發，唐嘉鴻招牌單槓飆出15.033分，李智凱最後鞍馬穩定繳出14.033分，率隊連續2屆拿下銅牌，賽後李智凱透露，聽到場邊小孩的「爸爸！爸爸！」喊聲，「家人在看我」，就是自己征戰賽場最大動力。李智凱透露，以前小孩總不懂爸爸到底出門要做什麼、只能透過手機螢幕看他，這次能讓他們親臨現場感受體操的魅力，是自己最想做給他們看的事。尤其這幾年面臨低潮，李智凱坦言，「以前可能比較在意外界與觀眾關注目光，但現在心態轉變為『家人在看我』，雖然希望展現最好的一面，但不能成為壓力，而是最堅強的後盾。」「她們到場對我來說，是真的非常重要的力量來源。」除了家庭之外，李智凱也特別提到隊友強心臟，在第一天預賽發揮不如預期、分數落後哈薩克與韓國情況下，他賽前向隊友喊話，要把頒獎典禮長褲準備好，「因為我們就是來拿獎牌的！」隨著獎牌開張，李智凱明天開始將出戰擅長的單項項目，目標是為中華隊再創佳績，「希望明天可以延續著這個氣勢，然後可以讓他們在場上吶喊，一起迎接這個好的結果。」