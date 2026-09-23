我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中一中推100天不遲到、不早退、不缺曠大挑戰，參賽有手環可領。（圖／截自林隆諺臉書）

▲中一中學生完成百日不缺曠挑戰者可領到一中護腕。（圖／林隆諺臉書）

「我認識的成功人士，無一不重視時間。」台中一中校長林隆諺表示，一中要推動守時、大家不以四處張貼海報、口頭宣導或是懲處的方式為主；相對的改辦挑戰活動，向學生「下戰帖」，推出100天「不遲到、不早退、不缺曠」大挑戰，並設計運動手環開放學生領手環參戰，推動守時、對自己負責的理念，林隆諺也戴手環奉陪到底，盼人人都能領護腕，成為「一中大腕」。台中一中新學年開始即推出「100天不遲到、不早退、不缺曠」大挑戰，校方設計參賽禮TCFSH運動手環，用實用的參賽禮：TCFSH運動手環，以及精美的完成紀念品：一中護腕。加上可愛的諧音梗手勢：手十（守時）。希望從有意願者開始，擴大參與，逐漸影響更多人。林隆諺指出，一開始學校的經費有限，限量200份，還有點怕發不完，想不到昨天中午報名反應熱烈，向隅者眾。學校立刻宣布緊急加碼200份，務必讓這群下來排隊的孩子沒有白來。接下來將近一百天的不遲到、不早退、不缺曠大挑戰，林隆諺帶著一樣的手環陪同學們一起完成，希望人人都能領護腕，成為一中大腕！手環有三個顏色：橘、紅、藍，每年限領一條，未來每年都會推動不同的核心態度大挑戰，三年全數參與，就可以集滿象徵一中的三年專屬色系，成為正港的豪情一中人。