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自費、公費疫苗商機藍海

國光生技子公司安特羅自主研發的腸病毒71型（EV71）疫苗，昨（22）與泰國領導級生物製藥大廠Biogenetech簽訂泰國市場獨家經銷合約，預計可提供300萬嬰幼兒自費及公費標案市場。 安特羅總經理張哲瑋表示，本次簽署經銷協議是打入東協市場的關鍵戰略插旗，去年八月已經向泰國食品藥物管理局申請新藥查驗登記，力求在最短時間內取得藥證並正式上市。泰國是東南亞地區的經濟與醫藥重鎮，民眾對於嬰幼兒預防醫學的接受度極高。安特羅合作夥伴Biogenetech，在泰國深耕超過30年為指標性生物製藥企業，在泰國自建覆蓋全國各省的醫藥級冷鏈物流團隊，通路更能直通公私立大型醫院與基層私人診所。另外，Biogenetech在泰國政府標案經驗豐富，並與當地關鍵意見領袖（KOL）維持深厚關係。安特羅表示，Biogenetech旗下狂犬病疫苗，在泰國上市短年內就有超過30%市佔率；預期透過Biogenetech的冷鏈物流、核心通路及政府招標優勢，將能為安特羅生技腸病毒疫苗在泰國的查驗登記與上市銷售注入最強大動能。腸病毒71型（EV71）具備高度嗜神經性及致死風險，更是引發腦炎、心肺衰竭等重症的元凶。根據泰國官方國家監測網絡實驗室統計，2025年1-9月泰國總計爆發94,670例手足口症案例，其中檢測結果顯示 EV71型佔比高達18%至19%；泰國每年皆有因EV71重症死亡的零星個案。從市場規模來看，泰國目前0-4歲的嬰幼兒高風險人口約有264萬人，且每年迎來約40萬名新生兒，屬於極具開發潛力且剛性需求強烈的自費及公費藍海市場。