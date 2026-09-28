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網紅「志祺七七」竟是超級富二代，他的爸爸張季明是上市公司台灣欣銓公司的創辦人之一，現任職公司副總，持有公司超過4000張股票，根據2026年9月24日股市收盤價，雖然當天略跌，但仍擁有246塊的好數字。根據了解，志祺七七的爸爸是知名半導體公司欣銓科技的創辦人之一張季明博士，他在1980年代到美國求學後獲得博士學位，1990年回台灣之後加入「次微米計畫」，並且在1999年共同創辦「欣銓科技」，公司主在做半導體IC測試代工。截至2026年9月24日，股票收盤價為246元。不只是欣銓科技，張季明在2017年還到中國經商，旗下擁有南京集成電路、大陸欣銓等公司，在中國生意也是做得風生水起。志祺七七也不是省油的燈，他畢業於國立成功大學都市計劃學系，畢業之後他就跟朋友創立「簡訊設計」、「圖文不符」公司，透過資訊融入美學，來達到淺顯易懂的功用，公司曾得過2次德國紅點設計大獎「最佳獎」，以及金點設計獎等其他國際設計大獎。他的野心並沒有在開公司之後就停下，2018年志祺創立YouTube頻道「志祺七七」，透過圖文動畫解析新聞與社會現象，敘事清晰迅速吸引關注，如今成為台灣最具代表性的時事型懶人包YouTuber之一，雖然是富二代，但沒有因為爸爸的豐功偉業就當一個躺平族，成了一位事業有成的有為青年。