ChatGPT確定要播廣告了！OpenAI官方今（23）最新更新隱私權政策，宣布免費版（Free）與 Go 方案兩大版本將開始測試廣告投放。官方強調對話紀錄與個人隱私絕不共享，且廣告不影響回答內容。若想避開廣告，免費用戶可至設定切換為低使用限額的「無廣告體驗」，或關閉個人化廣告設定。
🟡官方最新公告發布！免費版與Go方案逃不掉
OpenAI 稍早正式寄出通知信件與政策更新，預告廣告僅會出現在免費版（Free）以及 Go 方案帳戶的回答下方，並以「贊助內容」清晰標示。至於 Plus、Pro、Business、Enterprise 和 Edu 等付費訂閱方案，則完全不會顯示廣告。官方補充說明，系統不會針對未滿 18 歲的帳戶投放廣告，且個人健康、心理諮商與政治等敏感議題周圍也嚴禁刊登廣告，廣告主僅能取得瀏覽數與點擊數等整體統計數據。
🟡免費版可以關廣告？兩招教你如何設定隱私
針對不想看到廣告的免費版用戶，OpenAI 提供了兩種控制途徑。
第一種是前往「設定」→「廣告控制功能」關閉「個人化廣告」，系統便不會使用過往的對話紀錄或記憶來推送廣告。
第二種則是直接切換為「無廣告（Ads-Free）」體驗，路徑為：進入「設定」→「廣告控制功能」→「變更方案以享受 Go 無廣告體驗」。
切換後可完全移除廣告，但每日可傳送的訊息次數會被調低，且無法使用圖片生成或深度研究等高級工具。
🟡廣告不影響回答！執行長轉向遭網友酸爆
針對外界好奇為何急著加入廣告？OpenAI 變現部門主管 Assad Awan 先前表示，廣告收益能協助支撐龐大的運算基礎設施，並持續推進通用人工智慧（AGI）的普及化，且廣告系統與 AI 模型完全獨立運作，廣告商無法介入或更改回答內容。
然而，執行長薩姆·奧特曼（Sam Altman）過去曾稱「廣告加上 AI 讓人感到不安」，如今大轉彎引發網友酸爆「直說是為了錢」。競業 Anthropic 更拍攝超級盃廣告嘲諷 ChatGPT 答題突插廣告，奧特曼則反擊該廣告不實，並嗆聲「Anthropic 是為富人服務」。
💡 ChatGPT 廣告常見問題 QA 懶人包
Q1：免費版真的可以完全關掉廣告嗎？
可以。免費版用戶可至「設定」→「廣告控制功能」選擇切換至「無廣告體驗」。但請注意，切換後雖然不會看到任何廣告，但每日的訊息發送上限會被降低，且部分高級工具（如圖像生成、深度研究）將無法使用。
Q2：如果只關閉「廣告個人化」，會發生什麼事？
關閉「個人化廣告」後，ChatGPT 不會再拿你過往的聊天紀錄或記憶來為你量身打造廣告，但你依然會在對話下方看到與當前話題相關的基礎廣告。
Q3：廣告主會看到我的對話紀錄或私人資料嗎？
完全不會。OpenAI 強調對話內容絕不上交廣告商，也不會出售用戶資料。廣告商無法存取任何對話、歷史紀錄或記憶，僅能獲得去識別化的總觀看次數與點擊量報告。
Q4：哪些付費方案完全不需要看廣告，且功能不受限？
只要升級至 Plus、Pro、Business、Enterprise 或 Education 等付費方案，均可享有完全無廣告、且具備高使用限額與完整高級工具的 AI 服務體驗。
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OpenAI 稍早正式寄出通知信件與政策更新，預告廣告僅會出現在免費版（Free）以及 Go 方案帳戶的回答下方，並以「贊助內容」清晰標示。至於 Plus、Pro、Business、Enterprise 和 Edu 等付費訂閱方案，則完全不會顯示廣告。官方補充說明，系統不會針對未滿 18 歲的帳戶投放廣告，且個人健康、心理諮商與政治等敏感議題周圍也嚴禁刊登廣告，廣告主僅能取得瀏覽數與點擊數等整體統計數據。
針對不想看到廣告的免費版用戶，OpenAI 提供了兩種控制途徑。
第一種是前往「設定」→「廣告控制功能」關閉「個人化廣告」，系統便不會使用過往的對話紀錄或記憶來推送廣告。
第二種則是直接切換為「無廣告（Ads-Free）」體驗，路徑為：進入「設定」→「廣告控制功能」→「變更方案以享受 Go 無廣告體驗」。
切換後可完全移除廣告，但每日可傳送的訊息次數會被調低，且無法使用圖片生成或深度研究等高級工具。
針對外界好奇為何急著加入廣告？OpenAI 變現部門主管 Assad Awan 先前表示，廣告收益能協助支撐龐大的運算基礎設施，並持續推進通用人工智慧（AGI）的普及化，且廣告系統與 AI 模型完全獨立運作，廣告商無法介入或更改回答內容。
然而，執行長薩姆·奧特曼（Sam Altman）過去曾稱「廣告加上 AI 讓人感到不安」，如今大轉彎引發網友酸爆「直說是為了錢」。競業 Anthropic 更拍攝超級盃廣告嘲諷 ChatGPT 答題突插廣告，奧特曼則反擊該廣告不實，並嗆聲「Anthropic 是為富人服務」。
💡 ChatGPT 廣告常見問題 QA 懶人包
Q1：免費版真的可以完全關掉廣告嗎？
可以。免費版用戶可至「設定」→「廣告控制功能」選擇切換至「無廣告體驗」。但請注意，切換後雖然不會看到任何廣告，但每日的訊息發送上限會被降低，且部分高級工具（如圖像生成、深度研究）將無法使用。
Q2：如果只關閉「廣告個人化」，會發生什麼事？
關閉「個人化廣告」後，ChatGPT 不會再拿你過往的聊天紀錄或記憶來為你量身打造廣告，但你依然會在對話下方看到與當前話題相關的基礎廣告。
Q3：廣告主會看到我的對話紀錄或私人資料嗎？
完全不會。OpenAI 強調對話內容絕不上交廣告商，也不會出售用戶資料。廣告商無法存取任何對話、歷史紀錄或記憶，僅能獲得去識別化的總觀看次數與點擊量報告。
Q4：哪些付費方案完全不需要看廣告，且功能不受限？
只要升級至 Plus、Pro、Business、Enterprise 或 Education 等付費方案，均可享有完全無廣告、且具備高使用限額與完整高級工具的 AI 服務體驗。