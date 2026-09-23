第44屆日月潭國際萬人泳渡活動在20日落幕，味全龍啦啦隊「小龍女」隊長小映也全副武裝參加，不過本人事後表示，很後悔邊游泳邊帶著洋芋片充飢，「因為一直吃不停」，令粉絲莞爾，「第一次看到有人泳渡日月潭可以邊吃洋芋片...」。
泳渡日月潭邊吃洋芋片 小映：超涮嘴
昨（22）日，小映在粉專分享參與泳渡日月潭的影片，只見她戴著遮陽帽、臉基尼和成套游泳裝備，飄在水中大嗑手上的一大包洋芋片，配文寫下：「泳渡日月潭我最後悔帶了這個...因為一直吃不停！」
小映還打趣地說「泳渡的絆腳石—洋芋片！能量補給真的會吃不停！超涮嘴」，並強調垃圾都有乖乖帶走，粉絲表示：「完全認不出小映」、「洋芋片屑屑要記得撿」、「好厲害還可以吃餅乾」、「原來還可以吃洋芋片啊」、「在日月潭中吃真的特別香、特別美味」、「洋芋片一出發就拿在手上嗎哈哈哈哈哈！」
棒籃雙棲啦啦隊女神 小映神似高嘉瑜
30歲小映（本名廖映慈）現為中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」隊長，同時也是TPBL新竹御嵿攻城獅Muse Girls（慕獅女孩）成員，因為外型甜美、清新及有張明星臉，常被球迷稱為「新垣結映」、「中職高嘉瑜」，除了球場應援，小映也經常受邀參加各類綜藝節目，人氣不俗。
小映 Ying IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（22）日，小映在粉專分享參與泳渡日月潭的影片，只見她戴著遮陽帽、臉基尼和成套游泳裝備，飄在水中大嗑手上的一大包洋芋片，配文寫下：「泳渡日月潭我最後悔帶了這個...因為一直吃不停！」
小映還打趣地說「泳渡的絆腳石—洋芋片！能量補給真的會吃不停！超涮嘴」，並強調垃圾都有乖乖帶走，粉絲表示：「完全認不出小映」、「洋芋片屑屑要記得撿」、「好厲害還可以吃餅乾」、「原來還可以吃洋芋片啊」、「在日月潭中吃真的特別香、特別美味」、「洋芋片一出發就拿在手上嗎哈哈哈哈哈！」
30歲小映（本名廖映慈）現為中職味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」隊長，同時也是TPBL新竹御嵿攻城獅Muse Girls（慕獅女孩）成員，因為外型甜美、清新及有張明星臉，常被球迷稱為「新垣結映」、「中職高嘉瑜」，除了球場應援，小映也經常受邀參加各類綜藝節目，人氣不俗。
小映 Ying IG