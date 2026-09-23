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▲蘇打綠樂團團長阿福（右二）、董事長樂團吉董（左二），對於發掘新好聲音這塊不遺餘力。（圖／北流提供）

董事長樂團主唱吉董近日受邀擔任「2026北流金舞台歌唱大賽」評審，近年熱愛運動賽事的他，鼓勵愛唱歌的素人們「多運動」，並勉勵所有參賽者以「堅持所愛」的精神面對挑戰。吉董透露先前挑戰自行車西進武嶺比賽時，歷經多次腳抽筋、軟腿而摔車兩次，甚至還因為高山症發作猛吞威而鋼，雖萌生放棄的念頭，但最後仍秉持著「不想輸」的精神克服最艱難的挑戰，深刻體會到「只要堅持到底，就能超越自己的極限。」由臺北流行音樂中心（簡稱北流）與南港區公所共同主辦的「2026北流金舞台歌唱大賽」，歷經初選、複賽的激烈徵選，於9月20日在北流戶外表演空間舉行最終決賽，特別邀來金曲音樂製作人李欣芸、蘇打綠樂團團長阿福、董事長樂團吉董等人擔任評審。其中吉董與阿福對於發掘新好聲音這塊不遺餘力，甚至練就了「一開口就能辨識實力」的能力，並認為個人特色是最大重點。近年熱衷運動賽事的吉董鼓勵愛唱歌、想當歌手的素人們多運動，「運動可以讓自己的身型跟肺活量變好，看起來也比較年輕，而且愛運動跟愛唱歌，不會讓自己得憂鬱症。」吉董提到自身近期挑戰騎自行車西進武嶺，過程中歷經多次腳抽筋、軟腿而摔車兩次，甚至還因為高山症發作猛吞威而鋼，幾度想要放棄，不過一想到與友人打賭「騎完就算贏」及能得到十萬元的鼓勵，最終克服此生最艱難的騎車挑戰。吉董苦笑說：「為了十萬元，我從武嶺活著回來了！」不過正也因為這次比賽，讓他深刻體會到只要堅持到底，就能超越自己的極限。吉董與這次金舞台的參賽者共勉：「進終點的那一刻我自己感動到流眼淚，因為實在太辛苦了，同時也成就感滿滿，對此向所有堅持所愛的運動員及參賽者們致敬。」事實上，根據醫學雜誌指出，威而鋼原是治療心血管的藥物，主要針對肺動脈高壓，對於某些人出現「高海拔肺水腫」時，威而鋼可緩解人體在高海拔時肺動脈壓力的上升，不過這類藥物被認為僅能「預防高海拔肺水腫用」，而非治療用。「北流金舞台」今年吸引超過800位來自臺北、新北及基隆的歌唱好手報名參賽，經過初選、複賽的層層考驗，最終選出40強選手站上北流戶外表演空間進行決賽，激烈競賽後，冠軍由歌聲具渲染力的張庭瑜奪下，李家成、張庭漪、郭怡真分別獲得亞軍、季軍及第四名。優勝者將和「南港之星」胡恩慈攜手登上專屬演唱會舞台。