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⭐️名古屋亞運桌球男團準決賽對陣名單⭐️

第一點： 林昀儒 vs. 王楚欽

第二點： 馮翊新 vs. 林詩棟

第三點： 郭冠宏 vs. 溫瑞博

第四點： 馮翊新 vs. 王楚欽

第五點： 林昀儒 vs. 林詩棟

台灣桌球男團昨（22）日八強賽以直落三橫掃伊朗隊挺進4強，不僅達成連續4屆亞運「保底銅牌」的亮眼紀錄，今（23）日晚間更將與力爭九連霸的王者中國隊展開頂峰對決。官方稍早正式公布兩隊準決賽的排兵布陣，第一點便由台灣王牌林昀儒硬碰世界第一的王楚欽。根據官方公布的海峽大戰對陣名單，第一點由台灣一哥林昀儒率先上陣，對決世界第一的王楚欽，林昀儒在生涯中贏過王楚欽3次；第二點則由新生代好手馮翊新出戰中國新星林詩棟。比較意外的是，第三點將由小將郭冠宏對陣中國隊溫瑞博；若比賽延長至第四點，將由馮翊新對決王楚欽；若逼入第五點決勝點，則由林昀儒再次掛帥，對上從來沒贏過的「天敵」林詩棟。回顧亞運隊史，台灣桌球男團曾於1966年曼谷亞運奪得銀牌的最佳成績。自2014年仁川亞運摘銅以來，台灣便穩居亞洲強權之林，如今加上名古屋亞運再度挺進4強，已寫下連續4屆賽事進帳獎牌的耀眼紀錄。