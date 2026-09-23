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中國國家元首專機由國航客機臨時改裝

美國空軍一號是高度客製化的「空中白宮」

▲卡達贈美國一架新「空軍一號」，總統川普介紹符合他品味設計的新專機。（圖／路透社／達志影像）

中國官媒《央視》與《新華社》報導，中國國家主席習近平今（23）下午搭乘專機離開北京，前往美國進行國事訪問，陪同出訪的有夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，外交部部長王毅等人。不像美國總統有知名的空軍一號，中國元首出訪時官媒僅會以「專機」稱呼習近平的座機，籠罩著一層神祕面紗。而在華府川習會前夕，有外媒特別將兩國元首的座機比一比，分析有何相同與相異之處。根據《曼谷郵報》報導，與美國維持常設總統專機不同，中國並未設置專屬的元首座機。習近平出訪所使用的座機，皆抽調自中國國際航空（Air China）的商業機隊，並於任務前進行特殊整備。習近平2013年就任中國國家主席之初，出訪多搭乘國航波音747-400客機；而他日前前往新德里出席金磚國家峰會時，則搭乘波音747-8I客機。中國官方對其細節極少公開，僅通稱為「專機」，內部派遣與部署均屬高度機密。中國外交部禮賓司前代司長魯培新過往受訪時曾透露，中國不設置固定元首專機主要基於兩點考量，一是避免浪費、提高飛機的使用效率，平時仍可投入商業營運；二是為確保飛行安全、飛機包含數百萬個零件，若處於長時間停飛閒置狀態，要用時反而容易引發安全隱憂。中國元首專機的執行流程如下：中國民用航空局接獲元首出訪任務後，經由專機辦公室下達至國航。由國航挑選機組人員並進行安檢。中國人民解放軍空軍第34師的技術人員會協助進行機體改裝與安全排查，拆除部分客艙座椅並安裝沙發與床鋪。前段（國家領導人區域）包含客廳、辦公室與臥室。中前段供部長級等隨行高官乘坐。中後段供司局級官員乘坐。後段安排隨行媒體與工作人員。外交任務結束後，該客機通常會恢復原本的商業客艙配置，重新投入一般航班營運。美國總統專用座機通常由兩架經過高度客製化的波音747-200B組成（軍用代號 VC-25A，尾號分別為28000與29000）。白宮設有專屬網頁介紹其設備與歷史，透明度極高。機艙總面積約372平方公尺（約112 坪），包含總統專屬套房（設有辦公室、衛浴與會議室），以及高階顧問、特勤局與隨行媒體的獨立區域。。配備可作為手術室使用的醫療室，並有隨機軍醫常駐；雙廚房可一次提供多達100份餐點。裝設高度安全的加密通訊系統、獨立行李裝卸機與空中加油能力，可在緊急狀況下維持長時間滯空。機身塗裝「美國」字樣、美國國旗與總統徽章，具備極高辨識度。目前，美國總統川普（Donald Trump）使用的空軍一號是波音747家族的新成員VC-25B Bridge（改裝自波音 747-8I）。這架估值約4億美元的客機原為卡達王室贈予美國政府的禮物，飛行速度與航程皆優於舊款VC-25A，在新型VC-25B交付延宕期間作為過渡期座機。隨著中國國產商用飛機C919正式投入營運，外界也持續關注中國最高領導人未來是否會改為搭乘國產客機出訪，以展示其本土航空技術的國力象徵。但目前C919與波音和空中巴士等國際航空巨頭仍存在明顯差距，C919自2023年服役以來都僅在中國國內運行，直到今年8月才首度執飛北京至蒙古烏蘭巴托的短程國際航線，想要成為代表中國元首的座機，估計還需要一段時間的改進。