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韓國女團HOT ISSUE於2022年解散之後，成員Dain也跟著卸下偶像光環，近日她突然在社群曬出跟舞者Chaerin的4格貼臉甜蜜合照，同時宣布兩人正在交往中，還寫下：「我的狼寶貝，以後也請多多指教」，突然出櫃掀起許多關注。Dain昨（22）日突然在IG丟出超大閃光彈，公開自己交往對象的貼臉甜蜜合照，不只標注對方帳號，還寫下了「我的狼寶貝，以後也請多多指教。」值得一提的是，對方同樣也是女生，身分是女舞者Chaerin。除了公開合照，Dain之後也在IG限時動態持續放閃，甚至甜喊：「我們不要再吵架了，這樣對小孩不好」，結果Chaerin反問是什麼小孩，Dain竟回：「我！」超甜對話讓粉絲直呼太可愛。Dain本名鄭多仁，2004年12月15日出生，曾是女團HOT ISSUE的團內Rapper、舞者及忙內，她在2021年3月正式被公布為HOT ISSUE成員，同年4月28日正式出道，可惜團體活動時間相當短暫，經紀公司就在2022年4月宣布解散，團體活動結束後，她以個人身分繼續進行演藝活動中。