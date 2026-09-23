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在主場球迷狂熱的加油聲下，地主日本桌球男團今（23）日在名古屋亞運桌球男團4強賽中，憑藉松島輝空、張本智和以及戶上隼輔的精采發揮，以點數3：0直落三強勢完封勁敵韓國隊，率先搶下金牌戰門票。這也是日本男團自1966年曼谷亞運以來，時隔60年再次闖進亞運桌球男團決賽。金牌戰將對上中國與台灣之間的勝方。日韓大戰第一點由年僅19歲、高居世界前三的日本新星松島輝空迎戰韓國一哥張禹珍。松島輝空雖然比較慢熱，在首局不斷落後的情況下以11：9逆轉拔得頭籌，隨後又以11：7聽牌。儘管第三局遭張禹珍以6：11扳回一城，但第四局松島輝空重新掌握發接發節奏，最終以11：8搶下第一點。第二點登場的張本智和，交手曾於世錦賽淘汰過自己的韓國好手安宰賢。首局雙方一路拉鋸至Deuce，張本智和頂住壓力以12：10險勝。士氣大振的張本智和隨後掌控全場，接連以11：5、11：9連拿兩局，以直落三完美報了一箭之仇，為日本隊取得2：0的聽牌優勢。關鍵第三點由戶上隼輔出戰韓國潛力新星吳晙誠。面對曾爆冷擊敗過世界頂尖好手的吳晙誠，戶上隼輔首局以7：11出師不利，但他隨即以11：6、11：7連追兩局反超。第四局吳晙誠展現頑強韌性以12：10逼入決勝局，關鍵第五局兩人鏖戰到最後一刻，最終戶上隼輔以11：9險勝關門，幫助日本隊鎖定勝局。一路過關斬將的日本男團，正如張本智和在賽前所言：「要讓日本國歌在主場多次奏響」，真的闖進睽違60年的金牌戰，將在決賽靜候中國與台灣之間的勝者，全力衝擊留在主場的最高榮譽。