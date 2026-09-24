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信義企業集團連五屆「一條龍」抱回房產金牌獎。第五屆旺旺中時房產金牌獎22日揭曉，集團房仲、開發、代銷共獲四項大獎，包括仲介類永續金質獎與信譽品牌獎、開發類信譽品牌獎及代銷類社會影響力獎。信義房屋今年創立45周年，集團以房仲本業起家，跨足建設、代銷產業，皆秉持「以人為本」的企業理念，希望為身邊人、社會與環境奠定未來永續好生活的基石。信義房屋此次在永續與品牌類別獲得肯定，副總經理信泓浚指出，信義房屋已經宣布2030年做到淨零，2050做到信義企業集團淨零；永續不只是環保，更重要的是做到對環境、客戶、消費者、供應商等六大關係人做到平衡、公平、信任，「這是經營過程而不是里程碑」，我們希望做到拋磚引玉，帶動業界；至於信譽品牌，更一直是信義房屋的經營理念，不只要把自己做好，更要在經營過程，把消費者、供應商、環境都做到良好關懷與照顧。信義開發持續蟬聯信譽品牌獎，副總經理李建坤強調，信義開發打造品牌信任的方式其實就是回歸初心，「以人為本、先義後利」，把每一次與住戶的互動，當作累積信任的機會。他以「嘉學」社區為例，交屋前就安排已購客戶實品屋參觀，並主動建立長期的線上與線下住戶交流平台；這份用心，反映在客戶淨推薦率調查中，「很多客戶給予滿分回饋，並特別強調，社區營造的作法，讓他們感受到這不是買一間房子而已，更是一個有溫度的家。」信義代銷今年獲社會影響力獎，顯示長期耕耘志工服務、守護消費者權益的具體行動受到肯定。總經理謝宗憲表示，「永續不是一句口號」，號召同仁親自參與志工服務、守護社區，與信義代銷致力於為客戶打造美好生活環境的品牌願景相呼應；而在守護消費者權益部分，信義代銷擁有完整的廣告物安全審查流程，從源頭降低消費者取得錯誤資訊的風險，此外，在接待中心與樣品屋，也都採真實揭露原則，確保展示內容與銷售產品資訊一致，更導入「神秘客」第三方檢核機制確保銷售人員的服務品質。同時也從消費者需求發展「行動接待中心」，突破傳統固定場域限制，讓購屋服務主動走向客戶，降低時間與空間限制，打造更便利、友善且具彈性的賞屋體驗。總統府副秘書長何志偉、國產署主秘陳智華、內政部地政司副司長陳杏莉均到場頒獎。何志偉表示，建築業蓋的是一間房子，住進去的是人、是家庭，規劃的是社區，而塑造的是台灣整體文化；此次獲獎的業者，無論在永續或各個面向，都是業界翹楚，他要代表賴總統感謝業者，為台灣拚出美好家園。