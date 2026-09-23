台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(23)日，到高雄市仁武區仁武特殊教育學校，進行中秋送暖活動，將關懷與祝福送到校園，期透過中秋佳節月圓花好的心意，為校園增添溫馨與歡樂。
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐，是由該廠行政組公關課課長李安政及團隊陪同，到高雄市仁武區仁武特殊教育學校致贈點心等應景物資，由該校校長戴官宇率師生代表熱烈歡迎。
仁武特殊教育學校校長戴官宇，並陪同大林煉油廠廠長許信豐、公關課課長李安政及團隊，瞭解學生的學習環境與生活情形，且傾聽校方在教育資源上的需求，亦對教職員表達敬意，戴官宇並致贈感謝狀，以感謝大林煉油廠持續對學校的關懷與付出。
台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐表示，公益非一次性的行動，特殊教育更需要社會各界共同投入與支持，每一位孩子都有屬於自己的潛能與亮點，中油大林煉油廠秉持著企業社會責任，持續投入社會公益，與學校及社會各界攜手打造更加友善、包容的學習環境，讓每一份愛心都能成為支持孩子勇敢前行的力量。
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台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐表示，公益非一次性的行動，特殊教育更需要社會各界共同投入與支持，每一位孩子都有屬於自己的潛能與亮點，中油大林煉油廠秉持著企業社會責任，持續投入社會公益，與學校及社會各界攜手打造更加友善、包容的學習環境，讓每一份愛心都能成為支持孩子勇敢前行的力量。