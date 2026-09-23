我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠到高雄市仁武區仁武特殊教育學校，進行中秋送暖活動。(圖／記者黃守作攝)

▲仁武特殊教育學校校長戴官宇(左)致送感謝狀給大林煉油廠，由廠長許信豐(右)代表接受。(圖／中油大林煉油廠提供)

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠於今(23)日，到高雄市仁武區仁武特殊教育學校，進行中秋送暖活動，將關懷與祝福送到校園，期透過中秋佳節月圓花好的心意，為校園增添溫馨與歡樂。台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐，是由該廠行政組公關課課長李安政及團隊陪同，到高雄市仁武區仁武特殊教育學校致贈點心等應景物資，由該校校長戴官宇率師生代表熱烈歡迎。仁武特殊教育學校校長戴官宇，並陪同大林煉油廠廠長許信豐、公關課課長李安政及團隊，瞭解學生的學習環境與生活情形，且傾聽校方在教育資源上的需求，亦對教職員表達敬意，戴官宇並致贈感謝狀，以感謝大林煉油廠持續對學校的關懷與付出。台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐表示，公益非一次性的行動，特殊教育更需要社會各界共同投入與支持，每一位孩子都有屬於自己的潛能與亮點，中油大林煉油廠秉持著企業社會責任，持續投入社會公益，與學校及社會各界攜手打造更加友善、包容的學習環境，讓每一份愛心都能成為支持孩子勇敢前行的力量。