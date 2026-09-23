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台中地檢署日前破獲一起跨境非法代理孕母案件，有25名新生兒在台灣出生，並查出代理孕母是在位於台中市豐原區的「呂維國婦產科」，有粉專指出，據監察院政治獻金公開資料，赫然發現總統賴清德、立委何欣純、衛福部次長林靜儀都有收到呂維國的政治獻金。對於媒體相關報導，總統府發言人郭雅慧今（23）日表示嚴正抗議，並兩點說明，呼籲該電視台即刻釐清事實、更正錯誤，停止藉案件進行政治操作。總統府指出，有關TVBS以「查訂製嬰兒集團金流抓到3綠大咖 驚見賴清德？！」與中時新聞網「中檢破獲訂製嬰兒集團 3綠大咖遭爆曾收嫌疑診所獻金」等相關影射性標題與報導，郭雅慧表示嚴正抗議。郭雅慧說，第一，台中代理孕母集團案件，已由司法調查中，特定媒體惡意將本案證人曾經捐助朝野政治獻金影射誤導為涉案金流，並據此誣指總統涉案，相關做法不僅無視新聞專業，更違背新聞倫理。第二、總統歷年政治獻金均依法申報、公開可查。郭雅慧說，TVBS將該案證人對朝野的政治獻金，惡意的以「金流扯到3綠大咖」、「驚見賴清德？！」為標題，將司法案件與公開捐款紀錄並置，卻拿不出任何證據說明兩者有關，企圖使觀眾誤認總統涉案。他說，這種包裝影射、以聳動標題迴避查證，把新聞公器淪政治操作工具的報導方式，是傷害新聞自由的最壞示範，呼籲該電視台即刻釐清事實、更正錯誤，停止藉案件進行政治操作。