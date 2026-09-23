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美國總統川普於週二晚間的聯合國大會場邊，與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）舉行會晤。雙方在社群貼出合影，只見羅德里格斯看來相當高興。這是自今年 1 月美軍在一次襲擊行動中逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，兩人的首次會面。根據路透報導，這場短暫的場邊會談發生在川普主持的酒會期間，也是羅德里格斯上任後首次訪美。她預計將於當地時間週三下午在聯合國大會發表演說。報導引述兩名接近代表團的消息人士，委內瑞拉代表團成員包括經濟財政官員、石油部長以及國營石油公司（PDVSA）的官員，此行重點在於塑造委內瑞拉「具投資價值」的形象。羅德里格斯稱這次會晤是鞏固美委兩國在能源、礦業與安全領域關係的歷史性一步。她於會後在 Telegram 上表示，「委內瑞拉與美國擁有歷史性的關係，在這全新的階段，我們被賦予了透過對話引導這項關係的使命。」她補充指出，政府將致力推動外交，為委內瑞拉人民帶來具體成果與共同利益。白宮官員表示，參與這場會談的人士包括川普總統、國務卿馬盧比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles），以及總統助理兼主管政策的副幕僚長米勒（Stephen Miller）。然而批評人士指出，華府已邊緣化由馬查多（Maria Corina Machado）領導的反對派，放棄了對自由選舉的要求，轉而與臨時政府達成石油和投資協議。馬查多的團隊與媒體於週二表示，自去年底流亡海外的馬查多，近幾小時內三度嘗試透過海路與空路返回委內瑞拉，但均未成功。一小群委內瑞拉人則在紐約發起抗議，呼籲委內瑞拉舉行大選。川普在聯合國大會發表演說時，指責馬杜洛是「法外之徒獨裁者」，並表示自馬杜洛被捕以來，已有數百名政治犯獲釋；他將該次襲擊行動視為美國將保護其西半球利益的證明。談到美國政府上個月與卡拉卡斯（委內瑞拉首都）簽署的石油協議時，川普認為勝者本該獨享戰利品，並稱該協議可能是史上最大的一筆交易。川普曾表示，希望為委內瑞拉的石油工業引進 1,000 億美元的投資。報導引述消息人士說法，羅德里格斯於週一抵達紐約，代表團一直與美國官員、多邊貸款機構及企業就能源、礦業與債務問題進行談判。