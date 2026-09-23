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網友立場兩極引熱議

美國德州一名女律師，近日因身穿一件無袖灰色洋裝出庭，遭法官當眾批評「穿著不得體」，還詢問女律師車上是否有西裝外套可穿。女律師隨後在個人X上分享當天所穿洋裝，在社群網路上引發關於職場性別界線、法院潛規則與職場穿著標準的激烈辯論。根據《紐約郵報》報導，這位女律師梅迪納（Mariah Medina）曾是聖安東尼奧的資深電視新聞記者，如今轉職擔任刑事辯護律師。她在X上公開事發經過，透露當天出席的是僅需花費數分鐘的程序庭，案件根本還沒有進入陪審團審理階段。然而，女法官卻要求她走到法官席前，以便「仔細端詳」她的穿著。從梅迪納分享的照片可以看見，她當天身穿一件來自J.Crew的簡約灰色無袖直筒洋裝。梅迪納表示，女法官「當著所有被告與其他律師的面嘲笑我，問我是否真的認為這件衣服適合陪審團審判，隨後還問我車裡有沒有西裝外套」。梅迪納無奈指出，這件洋裝長度合宜且並未露胸，過去在擔任新聞主播時曾穿著出鏡無數次，亦曾穿去其他法院開庭，從未引發任何爭議，沒想到卻因為「露出手臂」而遭法官喝斥。根據德州貝克薩爾郡刑事法院的規定，所有律師與法庭人員應穿著商業正式裝扮，若法官允許，商務休閒裝扮（Business Casual）亦可接受。梅迪納強調，貼在法庭外牆的服儀須知中，並未禁止無袖洋裝，「這簡直是出於惡意且極不專業的對待，這又不是夜店服裝」。此事曝光後，在網路上掀起網友兩極化評論。支持梅迪納的網友認為，該洋裝完全符合職場禮儀或商務休閒標準，「這件洋裝到底有什麼問題？法官根本是刻意刁難」、「若在其他地方都合規，換作是我也會感到莫名其妙」。但也有部分網友反對，認為法院本是極度嚴肅的場合，服儀應遵循更高標準，「法官說不合適就是不合適，無須多言」、「法庭上本就該一直穿著西裝外套」。面對這次風波，梅迪納表示不會為此與法官槓上，並透露該名法官僅剩幾個月任期，「在剩下的幾個月裡，我去她的法庭隨手套件外套就是了，這不值得我搭上我的職涯去對抗」。