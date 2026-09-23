韓國電商平台酷澎（Coupang）於2025年11月底爆發個資外洩事件，經由第三方資安公司鑑識確認，約20萬個酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。近期數發部數產署裁處結果出爐，將依違反個人資料保護法第27條第1項等規定，開罰酷澎公司及代表人各新台幣75萬元，合計150萬元，同時令限期改正。
酷澎個資外洩裁罰出爐！數發部祭重罰
數發部表示，酷澎台灣於今年2月23日通報，經第三方資安公司鑑識，證實有台灣用戶遭非法存取。酷澎台灣所提出的第三方資安公司鑑識報告顯示，攻擊者透過2000多個不同的IP網址，登入並接觸20萬4552名酷澎台灣用戶的個資，包括姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址及部分訂單紀錄等。
針對本次事件，數產署當時隨即要求酷澎台灣到場說明並提供相關資料，並於2月25日辦理行政檢查，同時責成酷澎台灣依《個人資料保護法》規定通知受影響用戶，設立專屬客服管道、研擬補償方案，並加強對外溝通及應對措施，以降低消費者權益受損風險。
數產署近期公告，酷澎台灣違反個人資料保護法第27條第1項，即非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當的安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，依同法第48條第2項及第50條規定，裁處公司及代表人罰鍰各75萬，合計150萬元，並命限期改正。
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數發部表示，酷澎台灣於今年2月23日通報，經第三方資安公司鑑識，證實有台灣用戶遭非法存取。酷澎台灣所提出的第三方資安公司鑑識報告顯示，攻擊者透過2000多個不同的IP網址，登入並接觸20萬4552名酷澎台灣用戶的個資，包括姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址及部分訂單紀錄等。
數產署近期公告，酷澎台灣違反個人資料保護法第27條第1項，即非公務機關保有個人資料檔案者，應採行適當的安全措施，防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏，依同法第48條第2項及第50條規定，裁處公司及代表人罰鍰各75萬，合計150萬元，並命限期改正。