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月餅吃到消化不良 中醫：脹氣超過兩週快就醫

中秋佳節將至，收到滿滿的糕點禮盒想大飽口福之際時，又擔心自己體脂率上升，中醫師分享，若一時吃太油膩、消化不良，有4處按摩可幫助消化。但若隨意喝下過於苦寒的消脂茶飲，結果造成拉肚子，甚至水瀉，反而進一步損傷中焦脾胃之氣，減掉的可能是「水分」和「寶貴的肌肉量」。中秋為吃月餅旺季，天主教耕莘醫院中醫科中醫師林俐嘉指出，酥皮糕點熱量高，一日以一顆為限，年紀大、消化不良，或患有糖尿病、高血脂的民眾，一天最多吃半顆。若一下子吃太多，除了攝入過多熱量之外，還容易造成「食積」，林俐嘉提到，出現腹脹、噁心、胃痛、口乾、胃酸逆流或排便不暢等症狀。且不只是大人需要注意，孩子若大魚大肉、飲食過量，也容易產生小兒食積，除了肚子不舒服、食慾不振、大便酸臭、睡不好或夜間哭鬧，甚至低燒。林俐嘉說明，中醫的養生精神更看重平日的預防，以腸胃而言，是「後天之本、氣血生化之源」，經常性、反覆性的暴飲暴食，不僅破壞腸胃系統，長久下來更會損傷整個人的精神元氣，導致免疫力下降，容易疲倦感冒。如果只是一時吃太油膩消化不良，脹氣2、3天或便秘，林俐嘉建議，民眾可以按摩前臂內側的內關穴、位於腕橫紋上方三指寬處；或前臂背側的支溝穴（腕橫紋上方四指寬處）、小腿上的足三里穴（膝蓋外側下方四指處），或是以肚臍神闕穴為中心，順時鐘畫圈輕柔按摩腹部，刺激經絡可幫助消化。假若脹氣、胃酸逆流已持續2週以上，切勿忌諱就醫，可尋求中醫科的協助，林俐嘉也分享，中醫觀點中，有各種去油解膩、消食化滯的藥物，如山楂、陳皮、荷葉，搭配利水去濕的藥物，如芡實、決明子、薏苡仁、赤小豆、山藥，有降脂消水腫的效果。林俐嘉說，即便是中藥也有副作用，必須經過醫師診斷後開立適當處方，才有療效；民眾若自行按偏方抓藥，或是急於求成，想要在短時內達到瘦身減脂效果，輕易喝下過於苦寒的消脂茶飲，結果造成拉肚子，甚至水瀉，反而進一步損傷中焦脾胃之氣。短時間內體重掉了2至3公斤，看似有效，但其實減掉的大部分是「水分」和「寶貴的肌肉量」；林俐嘉指出，一旦恢復正常飲食，損失了肌肉量，也就是身體最重要的燃油機，吃進去的熱量無處消耗，更容易復胖，真是得不償失。