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成吉思汗高雄館只開到10月底！其他場館維持正常營運

▲成吉思汗健身俱樂部高雄館今（23）日發出終止營運公告。（圖／成吉思汗高雄館臉書）

高雄館退費方式一次看！會籍、教練課程都能退

▲成吉思汗健身俱樂部高雄館退費方式。（圖／成吉思汗高雄館臉書）

成吉思汗高雄館退費重點

網紅館長陳之漢創立的健身房品牌「成吉思汗健身俱樂部」，旗下的高雄館今（23）日突然發出營運終止公告，宣布將於10月31日結束營業，前後經營僅5年，同時也公布了會員會籍及教練課程的退費方式，消息曝光也引發外界關注。成吉思汗健身俱樂部高雄館今（23）日在臉書粉專發文表示：「感謝各位會員長期以來的支持與陪伴。因整體營運規劃調整，成吉思汗高雄館將營運至2026年10月31日晚間23：59止，並自2026年11月1日起正式終止營業」。在正式終止營業前，高雄館會員仍可依原會籍正常入場運動，既有私人教練課程亦可正常預約及執行至2026年10月31日止」。成吉思汗最後提到，本次營運調整僅限成吉思汗高雄館，其他場館目前皆維持正常營運：「這是一個艱難且遺憾的決定，我們會盡力妥善完成後續退費及相關善後工作，不辜負會員過去的支持與信任」。成吉思汗也公告，針對高雄館會員未使用完畢的會籍、私人教練課程及專屬置物櫃租期，本公司將依未使用期間或剩餘堂數辦理退費，不收取任何違約金或手續費，會員只要攜帶本人身分證明文件及本人存摺影本即可臨櫃辦理。若不方便親自到場，或是10月31日關館後仍有退費需求，也可透過退費專用信箱由承辦人員主動聯絡並協助後續辦理，退費申請資料完整且金額確認無誤後，款項將於10個工作日內匯入會員指定的本人帳戶。受理期間：即日起至2026年10月31日受理時間：每日10:00至22:00辦理地點：成吉思汗高雄館櫃檯不方便親自到館，或於2026年10月31日關館後仍有退費需求，請將會員姓名及聯絡電話寄至退費專用信箱：kaohsiung.refund@gmail.com