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在亞股去槓桿風暴之下，台股今（2026）年7月歷經劇烈震盪與歷史級跌點，隨後觸底反彈，8月強彈逾3000點，散戶信心大增。根據央行今（23）日公布「散戶信心風向球」指標證券劃撥存款餘額，8月已增至4兆5712億元，不僅創下歷史新高，單月更暴增3889億元，也是史上最大增量。央行今日公布8月金融情況，M1B及M2年增率分別下降為6.65%及6.79%，M2年增率下降主要是外匯存款及活期儲蓄存款成長減緩所致。不過，觀察與股市相關指標，有「散戶信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，從7月暴跌2413億元，到8月暴增3889億元，也終止連2個月下跌，證券劃撥存款餘額衝4.57兆元歷史新高，而8月股市融資餘額同步走揚，增至7539億元。此外，今年以來市場資金需求升溫，也推升相關指標，8月全體貨幣機構放款與投資年增升至9.43%，創逾27年半最大增幅，主要是放款成長顯著，年增10.49%，也創下逾21年半最大增幅，主要是隨著AI熱潮延續、出口暢旺，電子零組件製造業等相關供應鏈積極擴增資本支出，購地、購料、興建廠房等資金需求升溫，帶動銀行放款顯著成長。