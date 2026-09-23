今年夏季颱風、豪雨接連影響部分地區供水，原水濁度升高、停電及跨區調度等情況，也讓家庭飲水備援受到關注。總統創新獎得主、工業設計師謝榮雅今日宣布，投入空氣取水技術十餘年後，第四代空氣飲水設備「ARKVO方圓水」正式於挖貝啟動群眾募資。
方圓水主打不需外接水管，整合空氣取水、空氣處理及飲水功能，讓家庭在既有供水系統之外，多一種取得飲水的方式。產品也針對體積、噪音、能效、衛生維護、操作介面及維修方式等進行調整，試圖融入客廳、書房、臥室及開放式廚房等不同居家空間。
謝榮雅表示，這項研發的起點與921大地震有關。當時水、電及通訊等生活基礎設施可能在突發狀況下中斷，讓他開始思考，能否透過設計與技術，在不依賴外接水管的情況下，讓家庭保有取得飲水的另一種可能。
團隊從十多年前的工業原型機開始研發，2020年推出第一代家庭版空氣飲水設備，將空氣取水、空氣處理、除濕及飲水等功能整合進家用產品。產品進入市場後，團隊也從實際使用經驗面對感測穩定、保養維修及不同家庭使用情境等問題。
謝榮雅指出，產品真正進入家庭後，仍需要持續面對使用上的問題，因此團隊成立維保服務，直接蒐集消費者回饋，經過6年持續調整系統、結構及服務流程，新一代方圓水共進行18項設計革新。
除了產品本身，方圓水今年也將於「2026台灣設計展@桃園」青埔展區亮相，在桃園會展中心A10「水之道」展區展出。該展區以水資源為主題，方圓水則從家庭飲水需求切入，討論颱風、停水及水質疑慮等情境下，家庭如何增加飲水來源選擇。
方圓水也以「你家喝的水，從哪裡來？」作為募資內容主題，提醒民眾檢視水塔、水池清潔及家庭飲水備用等日常問題。目前ARKVO方圓水已在挖貝啟動限量預購。產品從設計、研發到生產製造均在台灣完成，團隊也將過去使用及維保經驗持續導入新產品開發。相關產品募資請搜尋「挖貝 方圓水」https://wabay.tw/projects/arkvo?locale=zh-TW
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團隊從十多年前的工業原型機開始研發，2020年推出第一代家庭版空氣飲水設備，將空氣取水、空氣處理、除濕及飲水等功能整合進家用產品。產品進入市場後，團隊也從實際使用經驗面對感測穩定、保養維修及不同家庭使用情境等問題。
謝榮雅指出，產品真正進入家庭後，仍需要持續面對使用上的問題，因此團隊成立維保服務，直接蒐集消費者回饋，經過6年持續調整系統、結構及服務流程，新一代方圓水共進行18項設計革新。
方圓水也以「你家喝的水，從哪裡來？」作為募資內容主題，提醒民眾檢視水塔、水池清潔及家庭飲水備用等日常問題。目前ARKVO方圓水已在挖貝啟動限量預購。產品從設計、研發到生產製造均在台灣完成，團隊也將過去使用及維保經驗持續導入新產品開發。相關產品募資請搜尋「挖貝 方圓水」https://wabay.tw/projects/arkvo?locale=zh-TW